Sun: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой

Sun сообщил о расставании модели Хайровой с Крузом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Голливудский актер Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на источники. Уточняется, что Круз хотел бы сохранить с ней дружбу, поскольку оба живут в одном доме в Лондоне.

«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», — пишет издание со слов источника. Собеседник отметил, что отношения между Томом и Эльсиной «просто исчерпали себя».

Хайрова родилась в Казани. Ее отец — экс-депутат Госдумы России от Татарстана Ринат Хайров. Карьера девушки строилась в модельном бизнесе. Она позировала для популярных брендов.