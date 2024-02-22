Sun: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой

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Sun сообщил о расставании модели Хайровой с Крузом Фото:

Голливудский актер Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на источники. Уточняется, что Круз хотел бы сохранить с ней дружбу, поскольку оба живут в одном доме в Лондоне.

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«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», — пишет издание со слов источника. Собеседник отметил, что отношения между Томом и Эльсиной «просто исчерпали себя».

Хайрова родилась в Казани. Ее отец — экс-депутат Госдумы России от Татарстана Ринат Хайров. Карьера девушки строилась в модельном бизнесе. Она позировала для популярных брендов.

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Голливудский актер Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной. Об этом пишет газета Sun со ссылкой на источники. Уточняется, что Круз хотел бы сохранить с ней дружбу, поскольку оба живут в одном доме в Лондоне. «Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», — пишет издание со слов источника. Собеседник отметил, что отношения между Томом и Эльсиной «просто исчерпали себя». Хайрова родилась в Казани. Ее отец — экс-депутат Госдумы России от Татарстана Ринат Хайров. Карьера девушки строилась в модельном бизнесе. Она позировала для популярных брендов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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