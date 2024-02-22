Челябинский губернатор Текслер победил в баскетбольном матче «Игр будущего»

Баскетбольная команда, за которую играл Алексей Текслер выиграла, набрав 38 очков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Команда, в составе которой играл губернатор Челябинской области Алексей Текслер, победила в турнире по фиджитал-баскетболу на «Играх Будущего». Игра прошла 22 февраля в Казани (Республика Татарстан).

«Счет 33:38! У нас с таким счетом даже игры основного фиджитал-турнира пока не заканчивались. Настолько ярко и настолько же результативно», — подвел итог комментатор в прямой трансляции игр.Команда «Кандински», в которой Алексей Текслер выступил под номером 74, обошла противников на пять очков.

Вместе с челябинским губернатором на паркет вышли спорт-менеджер Сергей Кущенко, баскетболист Тимофей Мозгов, вице-президент «Сбербанка» Дмитрий Малых и куратор корпоративно-инвестиционного блока в Волго-Вятском отделении Сергей Алимов. Играли команды в физикал-турнире, который предполагает реальную игру в баскетбол.

Перед матчем на «Играх Будущего» прошел диджитал-этап, где борьба прошла в кибер-пространстве. Всего в спортивный марафон включили 21 направление. Половина игр пройдет в виртуальной реальности.