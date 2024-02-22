Путин присвоил генеральское звание силовику из ХМАО, переехавшему на Дальний Восток

Бывший зам начальника УМВД Югры получил должность генерала в Хабаровском крае
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции Андрею Шабашову Фото:

Бывшему заместителю начальника УМВД по ХМАО Андрею Шабашову указом президента РФ Владимира Путина присвоено звание генерал-майора полиции. На данный момент силовик занимает должность начальника УМВД по Хабаровскому краю. Информация о назначении опубликована на сайте полиции Хабаровского края.

«19 февраля 2024 года Указом Президента Российской Федерации № 129 начальнику УМВД России по Хабаровскому краю Андрею Викторовичу Шабашову присвоено специальное звание высшего начальствующего состава — генерал-майор полиции», — сообщается на сайте силового ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что заместителя начальника УМВД по ХМАО полковника полиции Андрея Шабашова перевели на генеральскую должность на Дальний Восток. Шабашов занимал пост зам начальника в Югре около семи лет.

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Бывшему заместителю начальника УМВД по ХМАО Андрею Шабашову указом президента РФ Владимира Путина присвоено звание генерал-майора полиции. На данный момент силовик занимает должность начальника УМВД по Хабаровскому краю. Информация о назначении опубликована на сайте полиции Хабаровского края. «19 февраля 2024 года Указом Президента Российской Федерации № 129 начальнику УМВД России по Хабаровскому краю Андрею Викторовичу Шабашову присвоено специальное звание высшего начальствующего состава — генерал-майор полиции», — сообщается на сайте силового ведомства. Ранее URA.RU сообщало о том, что заместителя начальника УМВД по ХМАО полковника полиции Андрея Шабашова перевели на генеральскую должность на Дальний Восток. Шабашов занимал пост зам начальника в Югре около семи лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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