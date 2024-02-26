В Магнитогорске построят новую дорогу

27 февраля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Новая дорога свяжет поселок Радужный с центром города Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) построят новую дорогу из поселка Радужный в центр города. Об этом 27 февраля на заседании городского собрания депутатов, комментируя уточненные параметры расходов бюджета, сообщила заммэра Александра Макарова. «Самые большие суммы были выделены управлению транспорта и коммунального хозяйства. Более 1,3 млрд рублей пойдут, в том числе, на строительство новой автодороги по улице Радужная от пересечения шоссе Западного с улицей Зеленый Лог до проспекта Карла Маркса, на ремонт автомобильных дорог города и асфальта около образовательных учреждений города», — сообщила Макарова. Также в рамках этих средств планируется провести капремонт и устройство тротуаров, реконструкцию детского загородного комплекса «Абзаково», спроектировать новую школу в поселке Димитрова и ФОК в 149-м микрорайоне. Также на выделенные средства закупят новые электронные табло для трамвайных остановок, будут осуществлять пассажирские перевозки. На приобретение автобусов направят 97,5 миллиона рублей. Около 32 миллионов направят на празднование 95-летия Магнитогорска. Расходы бюджета Магнитогорска на 2024 год выросли на 3,3 миллиарда рублей. Доходы бюджета города составят более 21 миллиарда рублей, расходы — более 23 миллиардов.

В Магнитогорске (Челябинская область) построят новую дорогу из поселка Радужный в центр города. Об этом 27 февраля на заседании городского собрания депутатов, комментируя уточненные параметры расходов бюджета, сообщила заммэра Александра Макарова. «Самые большие суммы были выделены управлению транспорта и коммунального хозяйства. Более 1,3 млрд рублей пойдут, в том числе, на строительство новой автодороги по улице Радужная от пересечения шоссе Западного с улицей Зеленый Лог до проспекта Карла Маркса, на ремонт автомобильных дорог города и асфальта около образовательных учреждений города», — сообщила Макарова. Также в рамках этих средств планируется провести капремонт и устройство тротуаров, реконструкцию детского загородного комплекса «Абзаково», спроектировать новую школу в поселке Димитрова и ФОК в 149-м микрорайоне. Также на выделенные средства закупят новые электронные табло для трамвайных остановок, будут осуществлять пассажирские перевозки. На приобретение автобусов направят 97,5 миллиона рублей. Около 32 миллионов направят на празднование 95-летия Магнитогорска. Расходы бюджета Магнитогорска на 2024 год выросли на 3,3 миллиарда рублей. Доходы бюджета города составят более 21 миллиарда рублей, расходы — более 23 миллиардов.