26 февраля 2024

В Магнитогорске построят новую дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, трактор, ремонт дороги, дорожные работники, отыпка
Новая дорога свяжет поселок Радужный с центром города Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) построят новую дорогу из поселка Радужный в центр города. Об этом 27 февраля на заседании городского собрания депутатов, комментируя уточненные параметры расходов бюджета, сообщила заммэра Александра Макарова.

«Самые большие суммы были выделены управлению транспорта и коммунального хозяйства. Более 1,3 млрд рублей пойдут, в том числе, на строительство новой автодороги по улице Радужная от пересечения шоссе Западного с улицей Зеленый Лог до проспекта Карла Маркса, на ремонт автомобильных дорог города и асфальта около образовательных учреждений города», — сообщила Макарова.

Также в рамках этих средств планируется провести капремонт и устройство тротуаров, реконструкцию детского загородного комплекса «Абзаково», спроектировать новую школу в поселке Димитрова и ФОК в 149-м микрорайоне. Также на выделенные средства закупят новые электронные табло для трамвайных остановок, будут осуществлять пассажирские перевозки.

На приобретение автобусов направят 97,5 миллиона рублей. Около 32 миллионов направят на празднование 95-летия Магнитогорска.

Расходы бюджета Магнитогорска на 2024 год выросли на 3,3 миллиарда рублей. Доходы бюджета города составят более 21 миллиарда рублей, расходы — более 23 миллиардов.

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В Магнитогорске (Челябинская область) построят новую дорогу из поселка Радужный в центр города. Об этом 27 февраля на заседании городского собрания депутатов, комментируя уточненные параметры расходов бюджета, сообщила заммэра Александра Макарова. «Самые большие суммы были выделены управлению транспорта и коммунального хозяйства. Более 1,3 млрд рублей пойдут, в том числе, на строительство новой автодороги по улице Радужная от пересечения шоссе Западного с улицей Зеленый Лог до проспекта Карла Маркса, на ремонт автомобильных дорог города и асфальта около образовательных учреждений города», — сообщила Макарова. Также в рамках этих средств планируется провести капремонт и устройство тротуаров, реконструкцию детского загородного комплекса «Абзаково», спроектировать новую школу в поселке Димитрова и ФОК в 149-м микрорайоне. Также на выделенные средства закупят новые электронные табло для трамвайных остановок, будут осуществлять пассажирские перевозки. На приобретение автобусов направят 97,5 миллиона рублей. Около 32 миллионов направят на празднование 95-летия Магнитогорска. Расходы бюджета Магнитогорска на 2024 год выросли на 3,3 миллиарда рублей. Доходы бюджета города составят более 21 миллиарда рублей, расходы — более 23 миллиардов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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