Текслер обсудил с директором «Россетей» электроснабжение челябинских поселков. Фото

28 февраля 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер и Александр Рюмин побывали в диспетчерском центре ПАО «Россети» в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Александром Рюминым. Встреча началась в обновленном диспетчерском центре в Челябинске, позволяющем в режиме онлайн контролировать работу энергосетевого хозяйства всего региона, сообщает корреспондент URA.RU. «Диспетчеры, которые здесь сидят, сегодня уже видят все энергохозяйство, от которого зависит потребление более трех с половиной миллионов человек. И, конечно, это ускоряет все вопросы, связанные с устранением аварийных ситуаций. На 2024 год инвестиционная программа в регионе как по магистральным, так и по распределительным сетям у нас составляет по группе „Россети“ около трех с половиной миллиардов рублей. Это множество объектов, техническое присоединение, модернизация, новое строительство. Для нас очень важно сделать так, чтобы надежность электроснабжения только возрастала от года в год и, конечно, чтобы возникала возможность для подключения новых потребителей», — отметил Андрей Рюмин. «У нас совместно с „Россетями“ есть задача расшивки узких мест в энергосистеме региона. Частично реализовали в 2023 году большую программу. Так, завершается реконструкция подстанций „Кременкульская“ и „Долгая“, в планах — подстанция в Малиновке Сосновского района. Все это сделает электроснабжение этой территории, которая бурно развивается, более надежным и бесперебойным», — заявил Алексей Текслер. Текслер добавил, что задача совместной работы — в масштабе всего региона расшить узкие места в системе электроэнергетики. Это необходимо для того, чтобы обеспечить надежным электроснабжением население, социальные объекты и промышленные предприятия. В Сосновском районе отключения электричества происходят часто. Этот пригородный район Челябинска интенсивно развивается, в результате чего возрастает нагрузка на энергетическую инфраструктуру. Запуск новых подстанций «Кременкульская», «Долгая», а затем и подстанции в Малиновке позволит снизить остроту проблемы. Работа нового центра позволит в онлайн-режиме видеть работу энергосетевого хозяйства региона и более оперативно устранять аварийные ситуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 февраля провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Россети» Александром Рюминым. Встреча началась в обновленном диспетчерском центре в Челябинске, позволяющем в режиме онлайн контролировать работу энергосетевого хозяйства всего региона, сообщает корреспондент URA.RU. «Диспетчеры, которые здесь сидят, сегодня уже видят все энергохозяйство, от которого зависит потребление более трех с половиной миллионов человек. И, конечно, это ускоряет все вопросы, связанные с устранением аварийных ситуаций. На 2024 год инвестиционная программа в регионе как по магистральным, так и по распределительным сетям у нас составляет по группе „Россети“ около трех с половиной миллиардов рублей. Это множество объектов, техническое присоединение, модернизация, новое строительство. Для нас очень важно сделать так, чтобы надежность электроснабжения только возрастала от года в год и, конечно, чтобы возникала возможность для подключения новых потребителей», — отметил Андрей Рюмин. «У нас совместно с „Россетями“ есть задача расшивки узких мест в энергосистеме региона. Частично реализовали в 2023 году большую программу. Так, завершается реконструкция подстанций „Кременкульская“ и „Долгая“, в планах — подстанция в Малиновке Сосновского района. Все это сделает электроснабжение этой территории, которая бурно развивается, более надежным и бесперебойным», — заявил Алексей Текслер. Текслер добавил, что задача совместной работы — в масштабе всего региона расшить узкие места в системе электроэнергетики. Это необходимо для того, чтобы обеспечить надежным электроснабжением население, социальные объекты и промышленные предприятия. В Сосновском районе отключения электричества происходят часто. Этот пригородный район Челябинска интенсивно развивается, в результате чего возрастает нагрузка на энергетическую инфраструктуру. Запуск новых подстанций «Кременкульская», «Долгая», а затем и подстанции в Малиновке позволит снизить остроту проблемы.