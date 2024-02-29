Путин дал прогноз по развитию БРИКС до 2028 года

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Путин предрек развитие экономики БРИКС к 2028 году Фото:
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Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2028 году страны БРИКС смогут создавать порядка 37% объемов ВВП. По его словам, такие тенденции никуда не денутся. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию.

«Так уже в 2028 году страны БРИКС, с учетом новых государств, будут создавать около 37% ВВП. В то время как остальные будут снижаться», — заявил Путин. Он добавил, что подобные мировые тенденции никуда не денутся.

Во время послания были показаны графики по ВВП БРИКС и G7 до расширения. Путин сравнил 1992 и 2022 По его словам, в них показатели ВВП в БРИКС были по 16,5% и 31,5% соответственно.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2028 году страны БРИКС смогут создавать порядка 37% объемов ВВП. По его словам, такие тенденции никуда не денутся. Об этом он сообщил во время своего послания к Федеральному собранию. «Так уже в 2028 году страны БРИКС, с учетом новых государств, будут создавать около 37% ВВП. В то время как остальные будут снижаться», — заявил Путин. Он добавил, что подобные мировые тенденции никуда не денутся. Во время послания были показаны графики по ВВП БРИКС и G7 до расширения. Путин сравнил 1992 и 2022 По его словам, в них показатели ВВП в БРИКС были по 16,5% и 31,5% соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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