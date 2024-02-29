В команде мэра Перми Соснина произошло еще одно назначение

Глава Перми Эдуард Соснин избавил от приставки исполняющего обязанности начальника департамента образования города Ольгу Ершову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 1 марта Ольга Ершова назначена начальником департамента образования», — отметили в ведомстве. Две недели назад она прошла собеседование в комиссии с участием Минобразования и Минпросвещения РФ.
Источники URA.RU отмечают, что задержка с назначением Ольги Ершовой вызвана бюрократическими моментами. Ей необходимо было оформить документы, это заняло время. Ольга Ершова возглавила департамент в статусе «исполняющего обязанности» в сентябре 2023 года. До этого она работала в ведомстве заместителем. Ранее URA.RU сообщало, что от статуса «исполняющего обязанности» избавилась вице-мэр по социальным вопросам Екатерина Мальцева.
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