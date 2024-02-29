29 февраля 2024

В команде мэра Перми Соснина произошло еще одно назначение

Мэр Перми Соснин назначил Ольгу Ершову начальником департамента образования
© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки, руки женщины
Ольга Ершова раньше работала заместителем руководителя депобразования Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин избавил от приставки исполняющего обязанности начальника департамента образования города Ольгу Ершову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 1 марта Ольга Ершова назначена начальником департамента образования», — отметили в ведомстве. Две недели назад она прошла собеседование в комиссии с участием Минобразования и Минпросвещения РФ.

Источники URA.RU отмечают, что задержка с назначением Ольги Ершовой вызвана бюрократическими моментами. Ей необходимо было оформить документы, это заняло время. Ольга Ершова возглавила департамент в статусе «исполняющего обязанности» в сентябре 2023 года. До этого она работала в ведомстве заместителем. Ранее URA.RU сообщало, что от статуса «исполняющего обязанности» избавилась вице-мэр по социальным вопросам Екатерина Мальцева.

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Глава Перми Эдуард Соснин избавил от приставки исполняющего обязанности начальника департамента образования города Ольгу Ершову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «С 1 марта Ольга Ершова назначена начальником департамента образования», — отметили в ведомстве. Две недели назад она прошла собеседование в комиссии с участием Минобразования и Минпросвещения РФ. Источники URA.RU отмечают, что задержка с назначением Ольги Ершовой вызвана бюрократическими моментами. Ей необходимо было оформить документы, это заняло время. Ольга Ершова возглавила департамент в статусе «исполняющего обязанности» в сентябре 2023 года. До этого она работала в ведомстве заместителем. Ранее URA.RU сообщало, что от статуса «исполняющего обязанности» избавилась вице-мэр по социальным вопросам Екатерина Мальцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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