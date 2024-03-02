В Госдуме высказались о полном запрете VPN

Депутат Кирьянов: сервисы VPN не будут полностью запрещены в России
© Служба новостей «URA.RU»
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При использовании VPN есть риск утечки персональных данных Фото:

Сервисы VPN не будут полностью запрещены на территории России, несмотря на опасность утечки персональных данных пользователей при их использовании. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Кирьянов.

«VPN может использоваться и в мирных целях. Например, подобные сервисы часто берутся на вооружение российскими компаниями, чтобы обезопасить внутрикорпоративную связь. Так что никто ничего блокировать не намерен», — сообщил Кирьянов в беседе с «Ридус». Он также заметил, что запрещать технологии — это «средневековый подход инквизиторов».

Однако Кирьянов предупредил, что бездумное использование VPN может привести к утечке персональных данных. Кроме того, по его словам, сомнительные сервисы дают доступ к запрещенным ресурсам, поэтому бороться с ними нужно.

Запрет на популяризацию VPN-сервисов вступил в силу в России 1 марта. В приказе сказано, что интернет-ресурсы, которые рекламируют данные сервисы, будут вноситься в специальный реестр. По словам Кирьянова, запрет направлен на уменьшение количества пользователей VPN.

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Сервисы VPN не будут полностью запрещены на территории России, несмотря на опасность утечки персональных данных пользователей при их использовании. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Кирьянов. «VPN может использоваться и в мирных целях. Например, подобные сервисы часто берутся на вооружение российскими компаниями, чтобы обезопасить внутрикорпоративную связь. Так что никто ничего блокировать не намерен», — сообщил Кирьянов в беседе с «Ридус». Он также заметил, что запрещать технологии — это «средневековый подход инквизиторов». Однако Кирьянов предупредил, что бездумное использование VPN может привести к утечке персональных данных. Кроме того, по его словам, сомнительные сервисы дают доступ к запрещенным ресурсам, поэтому бороться с ними нужно. Запрет на популяризацию VPN-сервисов вступил в силу в России 1 марта. В приказе сказано, что интернет-ресурсы, которые рекламируют данные сервисы, будут вноситься в специальный реестр. По словам Кирьянова, запрет направлен на уменьшение количества пользователей VPN.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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