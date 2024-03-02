Житель Челябинска поджег соседскую «Газель»

03 марта 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

В полиции взяли на контроль дело неадекватного соседа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинска поджег соседскую «Газель». Жильцы дома по улице Молодогвардейцев, 35А утверждают, что мужчина настолько неадекватен, что терроризирует весь дом. В полиции заявили, что по факту поджога автомобиля возбуждено уголовное дело. «В многоквартирном доме 35А по улице Молодогвардейцев в городе Челябинске в декабре 2022 поселился А. М — с этого времени мы живем как на пороховой бочке. В своей квартире мужчина выбил стекла, громко слушает музыку по ночам, кричит из окна, что устроит в квартире костер и выбрасывает на головы прохожих вещи. Совсем недавно, 29 февраля, данный товарищ утром вышел из своего подъезда и поджег машину „Газель“ соседям», — жалуются жители в группе «Текслер помоги» в социально сети в «ВКонтакте». Кроме того, мужчину подозревают в токсикомании. Жители заявляют, что неадекватный сосед «ходит за детьми и взрослыми, выслеживает, где кто живет». Также по их данным, он неоднократно разбивал стекла автомобилей собственников. В полиции Челябинска отметили, что сложившаяся ситуация в многоквартирном доме взята на контроль, все изложенные жителями жалобы будут тщательно проверены. По факту поджога автомашины в отделе полиции «Калининский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Челябинска поджег соседскую «Газель». Жильцы дома по улице Молодогвардейцев, 35А утверждают, что мужчина настолько неадекватен, что терроризирует весь дом. В полиции заявили, что по факту поджога автомобиля возбуждено уголовное дело. «В многоквартирном доме 35А по улице Молодогвардейцев в городе Челябинске в декабре 2022 поселился А. М — с этого времени мы живем как на пороховой бочке. В своей квартире мужчина выбил стекла, громко слушает музыку по ночам, кричит из окна, что устроит в квартире костер и выбрасывает на головы прохожих вещи. Совсем недавно, 29 февраля, данный товарищ утром вышел из своего подъезда и поджег машину „Газель“ соседям», — жалуются жители в группе «Текслер помоги» в социально сети в «ВКонтакте». Кроме того, мужчину подозревают в токсикомании. Жители заявляют, что неадекватный сосед «ходит за детьми и взрослыми, выслеживает, где кто живет». Также по их данным, он неоднократно разбивал стекла автомобилей собственников. В полиции Челябинска отметили, что сложившаяся ситуация в многоквартирном доме взята на контроль, все изложенные жителями жалобы будут тщательно проверены. По факту поджога автомашины в отделе полиции «Калининский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.