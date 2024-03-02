02 марта 2024

В ЦГБ Качканара опровергли сообщение о падении крыши гаража из-за снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, машина скорой помощи, скорая помошь
Точную причину обрушения потолка гаража на машины скорой установят эксперты Фото:

В Центральной городской больнице Качканара (Свердловская область) опровергли информацию, что крыша в гараже, где стояли новые машины скорой помощи, обвалилась из-за снега. Ранее местные жители в соцсетях предположили, что именно снежные кучи стали причиной обрушения.

Также пользователи писали, что водителей скорой заставляют самостоятельно убирать от снега крышу. Однако якобы из-за нехватки кадров и забитого графика сотрудники этого не делали.

«Информация не соответствует действительности. По причине обрушения — давайте дождемся заключения экспертов», — сообщили URA.RU в пресс-службе больницы.

Вечером, 2 марта, в Качканаре обрушилась крыша гаража и раздавила две новые машины скорой медицинской помощи. Сотрудники регионального минздрава уже выехали на место происшествия. Разбор завалов начнется 4 марта.

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В Центральной городской больнице Качканара (Свердловская область) опровергли информацию, что крыша в гараже, где стояли новые машины скорой помощи, обвалилась из-за снега. Ранее местные жители в соцсетях предположили, что именно снежные кучи стали причиной обрушения. Также пользователи писали, что водителей скорой заставляют самостоятельно убирать от снега крышу. Однако якобы из-за нехватки кадров и забитого графика сотрудники этого не делали. «Информация не соответствует действительности. По причине обрушения — давайте дождемся заключения экспертов», — сообщили URA.RU в пресс-службе больницы. Вечером, 2 марта, в Качканаре обрушилась крыша гаража и раздавила две новые машины скорой медицинской помощи. Сотрудники регионального минздрава уже выехали на место происшествия. Разбор завалов начнется 4 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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