В ЦГБ Качканара опровергли сообщение о падении крыши гаража из-за снега

03 марта 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Точную причину обрушения потолка гаража на машины скорой установят эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU В Центральной городской больнице Качканара (Свердловская область) опровергли информацию, что крыша в гараже, где стояли новые машины скорой помощи, обвалилась из-за снега. Ранее местные жители в соцсетях предположили, что именно снежные кучи стали причиной обрушения. Также пользователи писали, что водителей скорой заставляют самостоятельно убирать от снега крышу. Однако якобы из-за нехватки кадров и забитого графика сотрудники этого не делали. «Информация не соответствует действительности. По причине обрушения — давайте дождемся заключения экспертов», — сообщили URA.RU в пресс-службе больницы. Вечером, 2 марта, в Качканаре обрушилась крыша гаража и раздавила две новые машины скорой медицинской помощи. Сотрудники регионального минздрава уже выехали на место происшествия. Разбор завалов начнется 4 марта.

В Центральной городской больнице Качканара (Свердловская область) опровергли информацию, что крыша в гараже, где стояли новые машины скорой помощи, обвалилась из-за снега. Ранее местные жители в соцсетях предположили, что именно снежные кучи стали причиной обрушения. Также пользователи писали, что водителей скорой заставляют самостоятельно убирать от снега крышу. Однако якобы из-за нехватки кадров и забитого графика сотрудники этого не делали. «Информация не соответствует действительности. По причине обрушения — давайте дождемся заключения экспертов», — сообщили URA.RU в пресс-службе больницы. Вечером, 2 марта, в Качканаре обрушилась крыша гаража и раздавила две новые машины скорой медицинской помощи. Сотрудники регионального минздрава уже выехали на место происшествия. Разбор завалов начнется 4 марта.