Врачи Челябинского центра онкологии и ядерной медицины вместе со специалистами областного перинатального центра и Челябинской детской клинической больницы стали участниками шоу «Жить здорово» на Первом канале. Поводом стало спасение беременной челябинки на третьей стадии рака и новорожденного.
«Поводом стала произошедшая в 2022 году история оказания экстренной медпомощи 27-летней беременной с третьей стадией рака шейки матки. Врачам удалось спасти и маму, и ребенка, который при рождении весил всего 480 грамм», — сообщили в пресс-службе онкоцентра.
В 2022 году врачи приняли экстренные роды, проведя кесарево сечение. После прошла операция по селективной эмболизации маточных артерий. Онкохирурги оперировали женищну вместе с врачами перинатального центра.
Челябинке провели химиолучевую терапию. Сейчас женщина находится в ремиссии, а ее дочь развивается в соответствии с возрастом.
В феврале врачи клиники ЮУГМУ сохранили жизнь и матку другой беременной челябинке. У роженицы образовались два рубца после кесарева сечения, многочисленные миомы и произошло врастание плаценты. Роды прошли благополучно. Врачам также удалось сохранить челябинке репродуктивную функцию.
В эфире программы Елены Малышевой выступили врачи, спасшие челябинку и младенца, появившегося на свет на 24 неделе
фото: пресс-служба Челябинского центра онкологии и ядерной медицины
Врачи Челябинского центра онкологии и ядерной медицины вместе со специалистами областного перинатального центра и Челябинской детской клинической больницы стали участниками шоу «Жить здорово» на Первом канале. Поводом стало спасение беременной челябинки на третьей стадии рака и новорожденного. «Поводом стала произошедшая в 2022 году история оказания экстренной медпомощи 27-летней беременной с третьей стадией рака шейки матки. Врачам удалось спасти и маму, и ребенка, который при рождении весил всего 480 грамм», — сообщили в пресс-службе онкоцентра. В 2022 году врачи приняли экстренные роды, проведя кесарево сечение. После прошла операция по селективной эмболизации маточных артерий. Онкохирурги оперировали женищну вместе с врачами перинатального центра. Челябинке провели химиолучевую терапию. Сейчас женщина находится в ремиссии, а ее дочь развивается в соответствии с возрастом. В феврале врачи клиники ЮУГМУ сохранили жизнь и матку другой беременной челябинке. У роженицы образовались два рубца после кесарева сечения, многочисленные миомы и произошло врастание плаценты. Роды прошли благополучно. Врачам также удалось сохранить челябинке репродуктивную функцию.