Онкологи из Челябинска попали в эфир Первого канала после спасения роженицы. Фото

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Cтрит-арт "Недосказанность". Автор Лев Зелен. Екатеринбург, первый канал, стрит арт, недосказанность
Выпуск с челябинскими врачами появился в эфире первого канала Фото:

Врачи Челябинского центра онкологии и ядерной медицины вместе со специалистами областного перинатального центра и Челябинской детской клинической больницы стали участниками шоу «Жить здорово» на Первом канале. Поводом стало спасение беременной челябинки на третьей стадии рака и новорожденного.

«Поводом стала произошедшая в 2022 году история оказания экстренной медпомощи 27-летней беременной с третьей стадией рака шейки матки. Врачам удалось спасти и маму, и ребенка, который при рождении весил всего 480 грамм», — сообщили в пресс-службе онкоцентра.

В 2022 году врачи приняли экстренные роды, проведя кесарево сечение. После прошла операция по селективной эмболизации маточных артерий. Онкохирурги оперировали женищну вместе с врачами перинатального центра.

Челябинке провели химиолучевую терапию. Сейчас женщина находится в ремиссии, а ее дочь развивается в соответствии с возрастом.

В феврале врачи клиники ЮУГМУ сохранили жизнь и матку другой беременной челябинке. У роженицы образовались два рубца после кесарева сечения, многочисленные миомы и произошло врастание плаценты. Роды прошли благополучно. Врачам также удалось сохранить челябинке репродуктивную функцию.

В эфире программы Елены Малышевой выступили врачи, спасшие челябинку и младенца, появившегося на свет на 24 неделе
В эфире программы Елены Малышевой выступили врачи, спасшие челябинку и младенца, появившегося на свет на 24 неделе

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Врачи Челябинского центра онкологии и ядерной медицины вместе со специалистами областного перинатального центра и Челябинской детской клинической больницы стали участниками шоу «Жить здорово» на Первом канале. Поводом стало спасение беременной челябинки на третьей стадии рака и новорожденного. «Поводом стала произошедшая в 2022 году история оказания экстренной медпомощи 27-летней беременной с третьей стадией рака шейки матки. Врачам удалось спасти и маму, и ребенка, который при рождении весил всего 480 грамм», — сообщили в пресс-службе онкоцентра. В 2022 году врачи приняли экстренные роды, проведя кесарево сечение. После прошла операция по селективной эмболизации маточных артерий. Онкохирурги оперировали женищну вместе с врачами перинатального центра. Челябинке провели химиолучевую терапию. Сейчас женщина находится в ремиссии, а ее дочь развивается в соответствии с возрастом. В феврале врачи клиники ЮУГМУ сохранили жизнь и матку другой беременной челябинке. У роженицы образовались два рубца после кесарева сечения, многочисленные миомы и произошло врастание плаценты. Роды прошли благополучно. Врачам также удалось сохранить челябинке репродуктивную функцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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