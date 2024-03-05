Выпуск с челябинскими врачами появился в эфире первого канала Фото: Размик Закарян © URA.RU

Врачи Челябинского центра онкологии и ядерной медицины вместе со специалистами областного перинатального центра и Челябинской детской клинической больницы стали участниками шоу «Жить здорово» на Первом канале. Поводом стало спасение беременной челябинки на третьей стадии рака и новорожденного.

«Поводом стала произошедшая в 2022 году история оказания экстренной медпомощи 27-летней беременной с третьей стадией рака шейки матки. Врачам удалось спасти и маму, и ребенка, который при рождении весил всего 480 грамм», — сообщили в пресс-службе онкоцентра.

В 2022 году врачи приняли экстренные роды, проведя кесарево сечение. После прошла операция по селективной эмболизации маточных артерий. Онкохирурги оперировали женищну вместе с врачами перинатального центра.

Челябинке провели химиолучевую терапию. Сейчас женщина находится в ремиссии, а ее дочь развивается в соответствии с возрастом.

В феврале врачи клиники ЮУГМУ сохранили жизнь и матку другой беременной челябинке. У роженицы образовались два рубца после кесарева сечения, многочисленные миомы и произошло врастание плаценты. Роды прошли благополучно. Врачам также удалось сохранить челябинке репродуктивную функцию.