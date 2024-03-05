В Сургуте затопило дорогу из-за коммунального ЧП

В Сургуте (ХМАО) затопило проезжую часть на пересечении улиц Университетская и Захарова из-за повреждения пожарного гидранта. Устройство сломалось при заправке пожарных машин. Об этом сообщил горводоканал Сургута в соцсети «Вконтакте».
«На пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова утром 6 марта при заправке пожарных машин произошло повреждение гидранта. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают аварийные бригады. В Горводоканале также предупредили о возможном временном ухудшении качества питьевой воды в северо-восточном и восточном районах города.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за коммунальной аварии забил фонтан высотой в несколько метров. Причиной стал срыв пожарного гидранта.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.