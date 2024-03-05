05 марта 2024

В Сургуте затопило дорогу из-за коммунального ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги в ямах. Курган, лужи, дорога затоплена
В Сургуте затопило дорогу из-за повреждения пожарного гидранта Фото:

В Сургуте (ХМАО) затопило проезжую часть на пересечении улиц Университетская и Захарова из-за повреждения пожарного гидранта. Устройство сломалось при заправке пожарных машин. Об этом сообщил горводоканал Сургута в соцсети «Вконтакте».

«На пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова утром 6 марта при заправке пожарных машин произошло повреждение гидранта. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают аварийные бригады. В Горводоканале также предупредили о возможном временном ухудшении качества питьевой воды в северо-восточном и восточном районах города.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за коммунальной аварии забил фонтан высотой в несколько метров. Причиной стал срыв пожарного гидранта.

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В Сургуте (ХМАО) затопило проезжую часть на пересечении улиц Университетская и Захарова из-за повреждения пожарного гидранта. Устройство сломалось при заправке пожарных машин. Об этом сообщил горводоканал Сургута в соцсети «Вконтакте». «На пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова утром 6 марта при заправке пожарных машин произошло повреждение гидранта. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают аварийные бригады. В Горводоканале также предупредили о возможном временном ухудшении качества питьевой воды в северо-восточном и восточном районах города. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за коммунальной аварии забил фонтан высотой в несколько метров. Причиной стал срыв пожарного гидранта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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