В Сургуте затопило дорогу из-за коммунального ЧП

06 марта 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

В Сургуте затопило дорогу из-за повреждения пожарного гидранта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU (фото из архива) В Сургуте (ХМАО) затопило проезжую часть на пересечении улиц Университетская и Захарова из-за повреждения пожарного гидранта. Устройство сломалось при заправке пожарных машин. Об этом сообщил горводоканал Сургута в соцсети «Вконтакте».



«На пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова утром 6 марта при заправке пожарных машин произошло повреждение гидранта. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть», — говорится в сообщении.



На месте происшествия работают аварийные бригады. В Горводоканале также предупредили о возможном временном ухудшении качества питьевой воды в северо-восточном и восточном районах города.



Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за коммунальной аварии забил фонтан высотой в несколько метров. Причиной стал срыв пожарного гидранта.

В Сургуте (ХМАО) затопило проезжую часть на пересечении улиц Университетская и Захарова из-за повреждения пожарного гидранта. Устройство сломалось при заправке пожарных машин. Об этом сообщил горводоканал Сургута в соцсети «Вконтакте». «На пересечении улиц Университетская и Ивана Захарова утром 6 марта при заправке пожарных машин произошло повреждение гидранта. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть», — говорится в сообщении. На месте происшествия работают аварийные бригады. В Горводоканале также предупредили о возможном временном ухудшении качества питьевой воды в северо-восточном и восточном районах города. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте из-за коммунальной аварии забил фонтан высотой в несколько метров. Причиной стал срыв пожарного гидранта.