05 марта 2024

Черные лесорубы обманули власти ХМАО на 2,3 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Сургутского района вступил в сговор с лесничим
Житель Сургутского района вступил в сговор с лесничим Фото:

Житель Сургутского района вступил в сговор с лесничим и заключил подложные договоры купли-продажи насаждений с департаментом недропользования и природных ресурсов округа. Прокуратура ХМАО сообщила URA.RU, что ущерб составил 2,3 миллиона рублей.

«Житель Сургутского района, имея доверительные отношения с участковым лесничим территориального отдела Сургутского лесничества, от имени двух граждан в отсутствии законных оснований заключил с департаментом недропользования и природных ресурсов округа в лице лесничего договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», — сообщили в ведомстве. В следственном комитете отметили, что ущерб от незаконной рубки деревьев составил 2,3 миллиона рублей.

По версии следствия, сообщники незаконно вырубали лес с 2020 по 2021 годы. На лесничего завели уголовное дело по статье УК «злоупотребление должностными полномочиями». Его подельник стал подозреваемым по двум статьям — о незаконной рубке леса и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины.

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Житель Сургутского района вступил в сговор с лесничим и заключил подложные договоры купли-продажи насаждений с департаментом недропользования и природных ресурсов округа. Прокуратура ХМАО сообщила URA.RU, что ущерб составил 2,3 миллиона рублей. «Житель Сургутского района, имея доверительные отношения с участковым лесничим территориального отдела Сургутского лесничества, от имени двух граждан в отсутствии законных оснований заключил с департаментом недропользования и природных ресурсов округа в лице лесничего договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд», — сообщили в ведомстве. В следственном комитете отметили, что ущерб от незаконной рубки деревьев составил 2,3 миллиона рублей. По версии следствия, сообщники незаконно вырубали лес с 2020 по 2021 годы. На лесничего завели уголовное дело по статье УК «злоупотребление должностными полномочиями». Его подельник стал подозреваемым по двум статьям — о незаконной рубке леса и сбыте заведомо незаконно заготовленной древесины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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