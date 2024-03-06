Челябинского военного осудили за три самоволки

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил контрактника, трижды самовольно оставившего расположение части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчине в качестве наказания назначено семь лет колонии.
«Рядовой был признан виновным. Путем частичного сложения наказаний за каждое из совершенных преступлений ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там рассказали, что первый раз военный самовольно покинул расположение части в феврале прошлого года. На службе он не появлялся до середины мая. Спустя меньше недели он вновь сбежал и отсутствовал до начала июля. Новый побег со службы он осуществил в августе. Спустя неделю его нашли должностные лица войсковой части по месту регистрации.
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