Челябинского военного осудили за три самоволки

06 марта 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Военный отсутствовал на службе свыше четырех месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил контрактника, трижды самовольно оставившего расположение части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчине в качестве наказания назначено семь лет колонии. «Рядовой был признан виновным. Путем частичного сложения наказаний за каждое из совершенных преступлений ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что первый раз военный самовольно покинул расположение части в феврале прошлого года. На службе он не появлялся до середины мая. Спустя меньше недели он вновь сбежал и отсутствовал до начала июля. Новый побег со службы он осуществил в августе. Спустя неделю его нашли должностные лица войсковой части по месту регистрации.

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил контрактника, трижды самовольно оставившего расположение части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчине в качестве наказания назначено семь лет колонии. «Рядовой был признан виновным. Путем частичного сложения наказаний за каждое из совершенных преступлений ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что первый раз военный самовольно покинул расположение части в феврале прошлого года. На службе он не появлялся до середины мая. Спустя меньше недели он вновь сбежал и отсутствовал до начала июля. Новый побег со службы он осуществил в августе. Спустя неделю его нашли должностные лица войсковой части по месту регистрации.