Челябинского военного осудили за три самоволки

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Пункт призыва. Курган, армия, военные, военная форма, воинская часть, призыв в армию
Военный отсутствовал на службе свыше четырех месяцев Фото:

Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил контрактника, трижды самовольно оставившего расположение части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчине в качестве наказания назначено семь лет колонии.

«Рядовой был признан виновным. Путем частичного сложения наказаний за каждое из совершенных преступлений ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказали, что первый раз военный самовольно покинул расположение части в феврале прошлого года. На службе он не появлялся до середины мая. Спустя меньше недели он вновь сбежал и отсутствовал до начала июля. Новый побег со службы он осуществил в августе. Спустя неделю его нашли должностные лица войсковой части по месту регистрации.

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Магнитогорский гарнизонный военный суд (Челябинская область) осудил контрактника, трижды самовольно оставившего расположение части. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчине в качестве наказания назначено семь лет колонии. «Рядовой был признан виновным. Путем частичного сложения наказаний за каждое из совершенных преступлений ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что первый раз военный самовольно покинул расположение части в феврале прошлого года. На службе он не появлялся до середины мая. Спустя меньше недели он вновь сбежал и отсутствовал до начала июля. Новый побег со службы он осуществил в августе. Спустя неделю его нашли должностные лица войсковой части по месту регистрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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