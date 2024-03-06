Челябинскую трассу заваливает снегом. Видео

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Движение по трассе М-5 затруднено из-за погодных условий Фото:

В Челябинской области вечером 6 марта начался снегопад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по области, из-за усилившихся осадков затруднено движение на участке трассы М-5 «Урал».

«На 1685 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Саткинского района идут осадки в виде снега. Затруднено движение по направлению на Москву», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В настоящий момент на данном участке дежурят экипажи ДПС. Ожидают дорожную технику для расчистки дороги.

Помимо снегопада в область вернутся и морозы. В ночь на 7 марта в некоторых территориях температура опустится ниже 20 градусов. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

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В Челябинской области вечером 6 марта начался снегопад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по области, из-за усилившихся осадков затруднено движение на участке трассы М-5 «Урал». «На 1685 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Саткинского района идут осадки в виде снега. Затруднено движение по направлению на Москву», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В настоящий момент на данном участке дежурят экипажи ДПС. Ожидают дорожную технику для расчистки дороги. Помимо снегопада в область вернутся и морозы. В ночь на 7 марта в некоторых территориях температура опустится ниже 20 градусов. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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