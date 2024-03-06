В Челябинской области вечером 6 марта начался снегопад. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по области, из-за усилившихся осадков затруднено движение на участке трассы М-5 «Урал».
«На 1685 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Саткинского района идут осадки в виде снега. Затруднено движение по направлению на Москву», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
В настоящий момент на данном участке дежурят экипажи ДПС. Ожидают дорожную технику для расчистки дороги.
Помимо снегопада в область вернутся и морозы. В ночь на 7 марта в некоторых территориях температура опустится ниже 20 градусов. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.
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