06 марта 2024

В Свердловской области подешевели яйца, но подорожали овощи

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области продолжают дорожать картофель и свекла
В Свердловской области продолжают дорожать картофель и свекла Фото:

В Свердловской области за прошедшую неделю на 1,8% снизилась стоимость десятка яиц. Также, по данным "Свердловскстата" за 4 марта картофель и свекла продолжают расти в цене.

"Стоимость яиц подешевела на 1,8% — c 119,24 рублей (26 февраля) до 116,86 рублей", — следует из аналитики "Свердловскстата". Сильнее всего за прошедшую неделю подорожал килограмм картофеля (+3,56%) — до 25,58 рублей. Также средняя стоимость килограмма свеклы увеличилась на 2,15% с 26 февраля и составляет 43,4 рубля.

Ранее агентство сообщало, что впервые стоимость яиц взлетела в ноябре 2023 года. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков рассказал, что дефицит яиц в магазинах связан с тем, что половина нашего объема продукции уходит в другие регионы. О сильном удорожании овощей в Свердловской области URA.RU сообщало в декабре 2023 года. Тогда эксперты зафиксировали рост на 25,78%.

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В Свердловской области за прошедшую неделю на 1,8% снизилась стоимость десятка яиц. Также, по данным "Свердловскстата" за 4 марта картофель и свекла продолжают расти в цене. "Стоимость яиц подешевела на 1,8% — c 119,24 рублей (26 февраля) до 116,86 рублей", — следует из аналитики "Свердловскстата". Сильнее всего за прошедшую неделю подорожал килограмм картофеля (+3,56%) — до 25,58 рублей. Также средняя стоимость килограмма свеклы увеличилась на 2,15% с 26 февраля и составляет 43,4 рубля. Ранее агентство сообщало, что впервые стоимость яиц взлетела в ноябре 2023 года. Тогда на проблему обратил внимание свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Его зам Алексей Шмыков рассказал, что дефицит яиц в магазинах связан с тем, что половина нашего объема продукции уходит в другие регионы. О сильном удорожании овощей в Свердловской области URA.RU сообщало в декабре 2023 года. Тогда эксперты зафиксировали рост на 25,78%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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