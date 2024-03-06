06 марта 2024

Мэр Сургута принял участие в викторине «Достижения Югры»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Глава Сургута призвал югорчан принять участие в викторине «Достижения Югры» Фото:

Мэр Сургута Андрей Филатов принял участие в викторине «Достижения Югры». Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Принял участие в викторине „Достижения Югры“. Получил код. На все ушло не более пяти минут. Отмечу, эксперты в области истории, географии, культуры и спорта постарались — подготовили интересные вопросы. С их помощью можно „прокачать“ знания о родном регионе», — написал Андрей Филатов.

Глава города пригласил югорчан также участвовать в викторине. Розыгрыш призов, среди которых автомобили, квартиры и другие ценные подарки, состоится с 15 по 17 марта вблизи избирательных участков.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Сургута Андрей Филатов принял участие в викторине «Достижения Югры». Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Принял участие в викторине „Достижения Югры“. Получил код. На все ушло не более пяти минут. Отмечу, эксперты в области истории, географии, культуры и спорта постарались — подготовили интересные вопросы. С их помощью можно „прокачать“ знания о родном регионе», — написал Андрей Филатов. Глава города пригласил югорчан также участвовать в викторине. Розыгрыш призов, среди которых автомобили, квартиры и другие ценные подарки, состоится с 15 по 17 марта вблизи избирательных участков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...