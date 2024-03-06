Мэр Сургута принял участие в викторине «Достижения Югры»

Глава Сургута призвал югорчан принять участие в викторине «Достижения Югры»
Мэр Сургута Андрей Филатов принял участие в викторине «Достижения Югры». Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Принял участие в викторине „Достижения Югры“. Получил код. На все ушло не более пяти минут. Отмечу, эксперты в области истории, географии, культуры и спорта постарались — подготовили интересные вопросы. С их помощью можно „прокачать“ знания о родном регионе», — написал Андрей Филатов.
Глава города пригласил югорчан также участвовать в викторине. Розыгрыш призов, среди которых автомобили, квартиры и другие ценные подарки, состоится с 15 по 17 марта вблизи избирательных участков.
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