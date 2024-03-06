06 марта 2024

Умер оперный певец Александр Сибирцев, выступавший в пермском театре

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Мемориал Сергею Пускепалису в Драматическом театре им. А. С. Пушкина. Магнитогорск, скорбь, цветы, утрата, память, мемориал
Россия прощается с выдающимся оперным певцом Фото:

Ушел из жизни оперный певец Александр Сергеевич Сибирцев. Ему было 88 лет. О смерти артиста сообщили в Пермском театре оперы и балета, с которым он сотрудничал 20 лет.

«С грустью сообщаем, что вчера ушел из жизни выдающийся оперный певец, педагог и музыкальный деятель Александр Сергеевич Сибирцев (1935-2024). 20 лет творческой карьеры певца — с 1973 по 1993 год — тесно связаны с Пермской оперой. Здесь он выступал как драматический тенор», — сообщает Пермская опера в Telegram.

На пермской сцене Сибирцев исполнял заглавную партию в опере Верди «Отелло», а также Манрико в «Трубадуре», Каварадосси в «Тоске», Германа в «Пиковой даме». В 1983 году Сибирцев удостоился звания народного артиста РСФСР, а в 1984-м он стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки — за роль Пьера Безухова в двухвечерней постановке оперы Прокофьева «Война и мир». В разные годы артист преподавал в ГИТИСе, в пермских и самарских вузах.

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Ушел из жизни оперный певец Александр Сергеевич Сибирцев. Ему было 88 лет. О смерти артиста сообщили в Пермском театре оперы и балета, с которым он сотрудничал 20 лет. «С грустью сообщаем, что вчера ушел из жизни выдающийся оперный певец, педагог и музыкальный деятель Александр Сергеевич Сибирцев (1935-2024). 20 лет творческой карьеры певца — с 1973 по 1993 год — тесно связаны с Пермской оперой. Здесь он выступал как драматический тенор», — сообщает Пермская опера в Telegram. На пермской сцене Сибирцев исполнял заглавную партию в опере Верди «Отелло», а также Манрико в «Трубадуре», Каварадосси в «Тоске», Германа в «Пиковой даме». В 1983 году Сибирцев удостоился звания народного артиста РСФСР, а в 1984-м он стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки — за роль Пьера Безухова в двухвечерней постановке оперы Прокофьева «Война и мир». В разные годы артист преподавал в ГИТИСе, в пермских и самарских вузах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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