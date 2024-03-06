Умер оперный певец Александр Сибирцев, выступавший в пермском театре

07 марта 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Россия прощается с выдающимся оперным певцом Фото: Илья Московец © URA.RU Ушел из жизни оперный певец Александр Сергеевич Сибирцев. Ему было 88 лет. О смерти артиста сообщили в Пермском театре оперы и балета, с которым он сотрудничал 20 лет. «С грустью сообщаем, что вчера ушел из жизни выдающийся оперный певец, педагог и музыкальный деятель Александр Сергеевич Сибирцев (1935-2024). 20 лет творческой карьеры певца — с 1973 по 1993 год — тесно связаны с Пермской оперой. Здесь он выступал как драматический тенор», — сообщает Пермская опера в Telegram. На пермской сцене Сибирцев исполнял заглавную партию в опере Верди «Отелло», а также Манрико в «Трубадуре», Каварадосси в «Тоске», Германа в «Пиковой даме». В 1983 году Сибирцев удостоился звания народного артиста РСФСР, а в 1984-м он стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки — за роль Пьера Безухова в двухвечерней постановке оперы Прокофьева «Война и мир». В разные годы артист преподавал в ГИТИСе, в пермских и самарских вузах.

Ушел из жизни оперный певец Александр Сергеевич Сибирцев. Ему было 88 лет. О смерти артиста сообщили в Пермском театре оперы и балета, с которым он сотрудничал 20 лет. «С грустью сообщаем, что вчера ушел из жизни выдающийся оперный певец, педагог и музыкальный деятель Александр Сергеевич Сибирцев (1935-2024). 20 лет творческой карьеры певца — с 1973 по 1993 год — тесно связаны с Пермской оперой. Здесь он выступал как драматический тенор», — сообщает Пермская опера в Telegram. На пермской сцене Сибирцев исполнял заглавную партию в опере Верди «Отелло», а также Манрико в «Трубадуре», Каварадосси в «Тоске», Германа в «Пиковой даме». В 1983 году Сибирцев удостоился звания народного артиста РСФСР, а в 1984-м он стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки — за роль Пьера Безухова в двухвечерней постановке оперы Прокофьева «Война и мир». В разные годы артист преподавал в ГИТИСе, в пермских и самарских вузах.