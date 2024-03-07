ВС РФ уничтожили суперснайпера ВСУ

Суперснайпер ВСУ был убит в Ивановском
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ убили суперснайпера украинской армии Владимир Основенко. Он был ликвидирован в Ивановском. Об этом сообщает telegram-канал «Шепот фронта».
«Сообщают о ликвидации суперснайпера 241-й бригады ТРО Владимир Основенко из Киева», — передает telegram-канал. Он был убит в населенном пункте Ивановское.
Ранее в Минобороны России сообщили, что снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика ликвидировал отделение ВСУ. Он сделал это за ночь. Отмечается, что боец устраняет цели с расстояния от 450 до 1000 метров.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.