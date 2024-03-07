ВС РФ уничтожили суперснайпера ВСУ

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Вооруженные силы Украины. stock, снайпер, винтовка, свд, всу,  stock
Суперснайпер ВСУ был убит в Ивановском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ убили суперснайпера украинской армии Владимир Основенко. Он был ликвидирован в Ивановском. Об этом сообщает telegram-канал «Шепот фронта».

«Сообщают о ликвидации суперснайпера 241-й бригады ТРО Владимир Основенко из Киева», — передает telegram-канал. Он был убит в населенном пункте Ивановское.

Ранее в Минобороны России сообщили, что снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика ликвидировал отделение ВСУ. Он сделал это за ночь. Отмечается, что боец устраняет цели с расстояния от 450 до 1000 метров.

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ВС РФ убили суперснайпера украинской армии Владимир Основенко. Он был ликвидирован в Ивановском. Об этом сообщает telegram-канал «Шепот фронта». «Сообщают о ликвидации суперснайпера 241-й бригады ТРО Владимир Основенко из Киева», — передает telegram-канал. Он был убит в населенном пункте Ивановское. Ранее в Минобороны России сообщили, что снайпер первой гвардейской танковой армии группировки ВС России «Запад» с позывным Шика ликвидировал отделение ВСУ. Он сделал это за ночь. Отмечается, что боец устраняет цели с расстояния от 450 до 1000 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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