Жительница челябинского города отдала лже-полицейскому 200 тысяч рублей

Женщину вынудили оформить займы на 200 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Кусы (Челябинская область) стала жертвой мошенника, который представился сотрудником правоохранительных органов. На «безопасный счет» по его указаниям она перевела 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Жительница Кусы лишилась 200 тысяч рублей, поверив в звонок от правоохранительных органов…. Чтобы сохранить собственные сбережения, женщине необходимо было оформить займы на 200 тысяч рублей и перевести их на „безопасный счет“», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Местной 57-летней женщине позвонил мужчина, который сообщил о подозрительных операциях с ее счетом. Чтобы его обезопасить, ей необходимо оформить займы на 200 тысяч рублей, а деньги перевести на электронную ячейку. После мужчина потребовал оформить еще кредиты. Тогда женщина поняла, что ее обманывают. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские напоминают, что сотрудники банков или представители правоохранительных органов никогда не просят сообщить номер счета или карты. Также не просят оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Ранее супружеская пара из Копейска доверилась мошенникам и лишилась шести миллионов рублей. Мошенники получили доступ к сотовым телефонам семейной пары. После чего на них оформили в различных банках несколько кредитов на шесть миллионов рублей, сообщили в областном главке.