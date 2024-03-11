В Госдуме предложили новую меру ограничения иноагентов

В ГД предложили исключить средства иноагентов из системы страхования вкладов

11 марта 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

В Госдуме выступили за новое ограничение в отношении иноагентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Появилась необходимость в исключении средств физических лиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов. С соответствующей инициативой в адрес председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. «В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части исключения денежных средств физических лиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов», — передает содержание текста письма RT. Парламентарий отметил, что, хотя средства иностранных агентов, за исключением физических лиц, уже не предусматривают страхования, после изменения законодательства в декабре 2022 года количество физлиц, признанных иностранными агентами, значительно увеличилось. Евгений Федоров отмечает, что данная категория граждан продолжает получать финансирование из-за границы для ведения деятельности, направленной против России. Он высказал мнение, что в случае страховых выплат государство не должно компенсировать убытки таким лицам за счет средств российских налогоплательщиков. Госдума 28 февраля приняла законопроект, запрещающий размещение рекламы на сайтах и в социальных сетях иностранных агентов. Запрет распространяется на все ресурсы, включая блоги и другие площадки. Законопроект был поддержан 402 голосами и стал единогласно принят в третьем чтении, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Появилась необходимость в исключении средств физических лиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов. С соответствующей инициативой в адрес председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. «В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части исключения денежных средств физических лиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов», — передает содержание текста письма RT. Парламентарий отметил, что, хотя средства иностранных агентов, за исключением физических лиц, уже не предусматривают страхования, после изменения законодательства в декабре 2022 года количество физлиц, признанных иностранными агентами, значительно увеличилось. Евгений Федоров отмечает, что данная категория граждан продолжает получать финансирование из-за границы для ведения деятельности, направленной против России. Он высказал мнение, что в случае страховых выплат государство не должно компенсировать убытки таким лицам за счет средств российских налогоплательщиков. Госдума 28 февраля приняла законопроект, запрещающий размещение рекламы на сайтах и в социальных сетях иностранных агентов. Запрет распространяется на все ресурсы, включая блоги и другие площадки. Законопроект был поддержан 402 голосами и стал единогласно принят в третьем чтении, передает РАПСИ.