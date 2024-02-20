Госдума приняла законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

20 февраля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Решение коснется любых платформ, заявил Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает россиянам размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Решение коснется любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — написал он в своем telegram-канале. Володин отметил, что многие иностранные агенты получают деньги от россиян и направляют их на финансирование ВСУ. Сейчас для иноагентов действует ряд ограничений. Среди них — запрет на производство информационной продукции для детей, осуществление образовательной и просветительской деятельности в отношении несовершеннолетних. Есть и запреты в военной деятельности. Например, иноагенты не могут занимать должности на военной службе, иметь доступ к гостайне и работать в государственных органах.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает россиянам размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Решение коснется любых платформ — сайтов, блогов, социальных сетей. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов», — написал он в своем telegram-канале. Володин отметил, что многие иностранные агенты получают деньги от россиян и направляют их на финансирование ВСУ. Сейчас для иноагентов действует ряд ограничений. Среди них — запрет на производство информационной продукции для детей, осуществление образовательной и просветительской деятельности в отношении несовершеннолетних. Есть и запреты в военной деятельности. Например, иноагенты не могут занимать должности на военной службе, иметь доступ к гостайне и работать в государственных органах.