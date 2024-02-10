Иноагентов хотят лишить всех источников доходов в России

Спикер Госдумы Володин призвал лишить иноагентов всех источников доходов в РФ

10 февраля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

В Госдуме обсуждают законопроект о лишении иноагентов всех источников доходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Государственной думе обсуждается законопроект, который предлагает лишить иностранных агентов всех источников доходов. В том числе депутаты хотят запретить им размещать рекламу российских компаний. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В Государственной Думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — написал Володин у себя в Telegram. Поводом для обсуждения законопроекта, со слов спикера, послужили возмущения россиян. «Люди возмущены, что блогеры, льющие гряз на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях», — сказал Володин. Сейчас для иноагентов действует ряд ограничений. Среди них — заперт на производство информационной продукции для детей. Также иноагенты не могут осуществлять образовательную и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, их вклады в банках не могут страховаться. Есть и запреты в военной деятельности. Например, иноагенты не могут занимать должности на военной службе, иметь доступ к гостайне и работать в государственных органах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Государственной думе обсуждается законопроект, который предлагает лишить иностранных агентов всех источников доходов. В том числе депутаты хотят запретить им размещать рекламу российских компаний. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В Государственной Думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — написал Володин у себя в Telegram. Поводом для обсуждения законопроекта, со слов спикера, послужили возмущения россиян. «Люди возмущены, что блогеры, льющие гряз на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях», — сказал Володин. Сейчас для иноагентов действует ряд ограничений. Среди них — заперт на производство информационной продукции для детей. Также иноагенты не могут осуществлять образовательную и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, их вклады в банках не могут страховаться. Есть и запреты в военной деятельности. Например, иноагенты не могут занимать должности на военной службе, иметь доступ к гостайне и работать в государственных органах.