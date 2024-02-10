Иноагентов хотят лишить всех источников доходов в России

Спикер Госдумы Володин призвал лишить иноагентов всех источников доходов в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Иноагент. Челябинск, купюры, евро, валюта, шпион, банкноты, деньги, взятка, обналичка, иноагент
В Госдуме обсуждают законопроект о лишении иноагентов всех источников доходов Фото:

В Государственной думе обсуждается законопроект, который предлагает лишить иностранных агентов всех источников доходов. В том числе депутаты хотят запретить им размещать рекламу российских компаний. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В Государственной Думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — написал Володин у себя в Telegram.

Поводом для обсуждения законопроекта, со слов спикера, послужили возмущения россиян. «Люди возмущены, что блогеры, льющие гряз на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях», — сказал Володин.

Сейчас для иноагентов действует ряд ограничений. Среди них — заперт на производство информационной продукции для детей. Также иноагенты не могут осуществлять образовательную и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, их вклады в банках не могут страховаться. Есть и запреты в военной деятельности. Например, иноагенты не могут занимать должности на военной службе, иметь доступ к гостайне и работать в государственных органах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Государственной думе обсуждается законопроект, который предлагает лишить иностранных агентов всех источников доходов. В том числе депутаты хотят запретить им размещать рекламу российских компаний. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «В Государственной Думе обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках. Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности», — написал Володин у себя в Telegram. Поводом для обсуждения законопроекта, со слов спикера, послужили возмущения россиян. «Люди возмущены, что блогеры, льющие гряз на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях», — сказал Володин. Сейчас для иноагентов действует ряд ограничений. Среди них — заперт на производство информационной продукции для детей. Также иноагенты не могут осуществлять образовательную и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних, их вклады в банках не могут страховаться. Есть и запреты в военной деятельности. Например, иноагенты не могут занимать должности на военной службе, иметь доступ к гостайне и работать в государственных органах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...