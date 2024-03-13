Тренер из ХМАО обратился в прокуратуру из-за обвинений в пьянстве

14 марта 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Тренера из Нижневартовска обвинили в алкоголизме и агрессии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Тренер по кудо из Нижневартовска Дмитрий Изварин обратился с заявлением в прокуратуру после того, как в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте» его анонимно обвинили в алкоголизме и агрессивном поведении с подопечными. Об этом он рассказал журналисту URA.RU. «Я преподаю кудо в Нижневартовске с 2007 года, меня знают все спортсмены города. В соцсетях анонимно написали про меня ложь, выставили пьяницей и агрессором, выложили мою фотографию двухгодичной давности. Зачем — непонятно. Меня безосновательно опозорили на весь город. Никогда в жизни я себе не позволял того, что обо мне там написали», — возмутился Дмитрий. После публикации, он подал заявление о клевете в прокуратуру. Там его пообещали перенаправить в УМВД города. Кроме того, тренер планирует подать иск в суд. Родители воспитанников тренера, по его словам, никогда не отмечали его чрезмерную строгость, а многие из них постоянно лично присутствуют на тренировках. Дмитрий также отметил, что не преподает кудо студентам, как утверждается в анонимном отзыве. Его воспитанники — дети от семи до 16 лет и взрослые люди от 25 лет. Также перед каждым занятием он общается с администратором Нижневартовского госуниверситета, где проходят тренировки, так что перегар бы заметили. Мужчина предполагает, что поводом для публикации стала месть. В пресс-службе НВГУ корреспонденту агентства сообщили, что за время работы Изварина в стенах учреждения инцидентов с его участием не было. Также в администрации вуза не получали негативных отзывов о тренере от родителей его воспитанников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тренер по кудо из Нижневартовска Дмитрий Изварин обратился с заявлением в прокуратуру после того, как в одной из городских групп в соцсети «ВКонтакте» его анонимно обвинили в алкоголизме и агрессивном поведении с подопечными. Об этом он рассказал журналисту URA.RU. «Я преподаю кудо в Нижневартовске с 2007 года, меня знают все спортсмены города. В соцсетях анонимно написали про меня ложь, выставили пьяницей и агрессором, выложили мою фотографию двухгодичной давности. Зачем — непонятно. Меня безосновательно опозорили на весь город. Никогда в жизни я себе не позволял того, что обо мне там написали», — возмутился Дмитрий. После публикации, он подал заявление о клевете в прокуратуру. Там его пообещали перенаправить в УМВД города. Кроме того, тренер планирует подать иск в суд. Родители воспитанников тренера, по его словам, никогда не отмечали его чрезмерную строгость, а многие из них постоянно лично присутствуют на тренировках. Дмитрий также отметил, что не преподает кудо студентам, как утверждается в анонимном отзыве. Его воспитанники — дети от семи до 16 лет и взрослые люди от 25 лет. Также перед каждым занятием он общается с администратором Нижневартовского госуниверситета, где проходят тренировки, так что перегар бы заметили. Мужчина предполагает, что поводом для публикации стала месть. В пресс-службе НВГУ корреспонденту агентства сообщили, что за время работы Изварина в стенах учреждения инцидентов с его участием не было. Также в администрации вуза не получали негативных отзывов о тренере от родителей его воспитанников.