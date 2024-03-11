Жену челябинского губернатора впечатлил рыцарский турнир во «Славу Милых дам». Фото, видео

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Ирина Текслер на акции «Твоя весна», приуроченной к празднованию Международного женского дня. Челябинск, топ, текслер ирина
Артисты устроили для Ирины Текслер сюрприз, исполнив «песенку о хорошем настроении» Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер поблагодарила коллектив Челябинского театра оперы и балета имени Глинки за рыцарский турнир во «Славу Милых дам», который прошел 8 марта. Текслер в своем telegram-канале назвала замечательной традицию устраивать «битву» между командами теноров и басов.

«Хочу от всего сердца поблагодарить коллектив Челябинского театра оперы и балета за чудесный праздник для женщин [рыцарский турнир во „Славу Милых дам“]… Замечательная традиция — устраивать рыцарский турнир для дам в самый женский день в году!» — написала Ирина Текслер.

На сцене выступали лучшие оперные солисты. Команду теноров представляли лауреаты международных конкурсов Павел Чикановский и Алексей Пьянков, а также Александр Павлов. В команду басов вошли лауреаты всероссийских и международных конкурсов Артур Садиков и Виктор Кириллов, а также Артем Шаталов.

Вел «битву» и аккомпанировал артистам в первом отделении Михаил Мищенко, а во втором — симфонический оркестр театра во главе с дирижером Александром Матушкиным. «Специальной техникой — шумомером — замерялась громкость аплодисментов. Вперед вырывались то тенора, то басы. Не жалея ладоней, мы поддерживали наших артистов», — добавила Ирина Текслер.

В суперфинале победила дружба. В конце вечера за кулисами артисты устроили для супруги челябинского губернатора настоящий сюрприз, исполнив «песенку о хорошем настроении».

Музыкальный турнир прошел 8 марта в Театре оперы и балета имени Глинки
Музыкальный турнир прошел 8 марта в Театре оперы и балета имени Глинки
Зрители, не жалея ладоней, поддерживали артистов
Зрители, не жалея ладоней, поддерживали артистов
Замечательная традиция — устраивать рыцарский турнир для дам в самый женский день в году, отметила Текслер
Замечательная традиция — устраивать рыцарский турнир для дам в самый женский день в году, отметила Текслер
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Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер поблагодарила коллектив Челябинского театра оперы и балета имени Глинки за рыцарский турнир во «Славу Милых дам», который прошел 8 марта. Текслер в своем telegram-канале назвала замечательной традицию устраивать «битву» между командами теноров и басов. «Хочу от всего сердца поблагодарить коллектив Челябинского театра оперы и балета за чудесный праздник для женщин [рыцарский турнир во „Славу Милых дам“]… Замечательная традиция — устраивать рыцарский турнир для дам в самый женский день в году!» — написала Ирина Текслер. На сцене выступали лучшие оперные солисты. Команду теноров представляли лауреаты международных конкурсов Павел Чикановский и Алексей Пьянков, а также Александр Павлов. В команду басов вошли лауреаты всероссийских и международных конкурсов Артур Садиков и Виктор Кириллов, а также Артем Шаталов. Вел «битву» и аккомпанировал артистам в первом отделении Михаил Мищенко, а во втором — симфонический оркестр театра во главе с дирижером Александром Матушкиным. «Специальной техникой — шумомером — замерялась громкость аплодисментов. Вперед вырывались то тенора, то басы. Не жалея ладоней, мы поддерживали наших артистов», — добавила Ирина Текслер. В суперфинале победила дружба. В конце вечера за кулисами артисты устроили для супруги челябинского губернатора настоящий сюрприз, исполнив «песенку о хорошем настроении».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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