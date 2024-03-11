Артисты устроили для Ирины Текслер сюрприз, исполнив «песенку о хорошем настроении» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер поблагодарила коллектив Челябинского театра оперы и балета имени Глинки за рыцарский турнир во «Славу Милых дам», который прошел 8 марта. Текслер в своем telegram-канале назвала замечательной традицию устраивать «битву» между командами теноров и басов.

«Хочу от всего сердца поблагодарить коллектив Челябинского театра оперы и балета за чудесный праздник для женщин [рыцарский турнир во „Славу Милых дам“]… Замечательная традиция — устраивать рыцарский турнир для дам в самый женский день в году!» — написала Ирина Текслер.

На сцене выступали лучшие оперные солисты. Команду теноров представляли лауреаты международных конкурсов Павел Чикановский и Алексей Пьянков, а также Александр Павлов. В команду басов вошли лауреаты всероссийских и международных конкурсов Артур Садиков и Виктор Кириллов, а также Артем Шаталов.

Вел «битву» и аккомпанировал артистам в первом отделении Михаил Мищенко, а во втором — симфонический оркестр театра во главе с дирижером Александром Матушкиным. «Специальной техникой — шумомером — замерялась громкость аплодисментов. Вперед вырывались то тенора, то басы. Не жалея ладоней, мы поддерживали наших артистов», — добавила Ирина Текслер.

В суперфинале победила дружба. В конце вечера за кулисами артисты устроили для супруги челябинского губернатора настоящий сюрприз, исполнив «песенку о хорошем настроении».

Музыкальный турнир прошел 8 марта в Театре оперы и балета имени Глинки Фото с telegram-канала Ирины Текслер

Зрители, не жалея ладоней, поддерживали артистов Фото с telegram-канала Ирины Текслер

Замечательная традиция — устраивать рыцарский турнир для дам в самый женский день в году, отметила Текслер Фото с telegram-канала Ирины Текслер