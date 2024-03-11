11 марта 2024

Куйвашев наградил начальника свердловских тюрем

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ПГТ Сосьва после пожара, последствия пожара в исправительной колонии. Свердловская область, федоров александр
Александра Федорова наградили знаком отличия за заслуги перед регионом Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выпустил указ о награждении главы регионального управления ФСИН Александра Федорова. Его отметили знаком отличия за заслуги перед регионом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

«Постановляю: за особые заслуги в обеспечении безопасности и правопорядка на территории Свердловской области наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью III степени“ Федорова Александра Ивановича», — говорится в указе.

Федоров возглавил региональное управление ФСИН в 2018 году. До этого он служил на аналогичной должности в Тамбовской области. После масштабного пожара в поселке Сосьва в апреле 2023 года, где находилось учреждение ФСИН, Федоров получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за тушение огня и спасение людей.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выпустил указ о награждении главы регионального управления ФСИН Александра Федорова. Его отметили знаком отличия за заслуги перед регионом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. «Постановляю: за особые заслуги в обеспечении безопасности и правопорядка на территории Свердловской области наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью III степени“ Федорова Александра Ивановича», — говорится в указе. Федоров возглавил региональное управление ФСИН в 2018 году. До этого он служил на аналогичной должности в Тамбовской области. После масштабного пожара в поселке Сосьва в апреле 2023 года, где находилось учреждение ФСИН, Федоров получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за тушение огня и спасение людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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