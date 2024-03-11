Куйвашев наградил начальника свердловских тюрем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выпустил указ о награждении главы регионального управления ФСИН Александра Федорова. Его отметили знаком отличия за заслуги перед регионом. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.
«Постановляю: за особые заслуги в обеспечении безопасности и правопорядка на территории Свердловской области наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью III степени“ Федорова Александра Ивановича», — говорится в указе.
Федоров возглавил региональное управление ФСИН в 2018 году. До этого он служил на аналогичной должности в Тамбовской области. После масштабного пожара в поселке Сосьва в апреле 2023 года, где находилось учреждение ФСИН, Федоров получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за тушение огня и спасение людей.
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