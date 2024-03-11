В Челябинске на 57% подорожали капитальные гаражи

В Челябинске капитальные гаражи подорожали до 400 тысяч рублей

12 марта 2024 в 10:23 Размер текста - 17 +

За 2023 год стоимость аренды гаражей выросла на 35%, аренды машиномест на 100% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске за 2023 год средняя цена капитальных гаражей и машиномест выросла на 57%. При этом число предложений о продаже данных объектов снизилось соответственно на 17% и 26%, сообщается на портале «Авито Недвижимость». «В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года стоимость гаражей выросла на 57% до 400 тысяч рублей, машиномест — до 1,2 млн рублей. При этом число предложений о продаже капитальных гаражей снизилось на 17%, а машиномест на 26%», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске стоимость аренды гаражей за 2023 год поднялась на 35% до пяти тысяч рублей за объект, цена аренды машиномест за год выросла на 100% до девяти тысяч рублей за объект. На данный момент Челябинск входит в топ-3 городов с самой высокой арендой машиномест. Дороже всего аренда машиномест обходится в Красноярске, Москве и Челябинске — по девять тысяч рублей в месяц в каждом городе. Самые доступные объекты находятся в Омске и Брянске — в обеих локациях средняя цена аренды составляет две тысячи рублей.

В Челябинске за 2023 год средняя цена капитальных гаражей и машиномест выросла на 57%. При этом число предложений о продаже данных объектов снизилось соответственно на 17% и 26%, сообщается на портале «Авито Недвижимость». «В Челябинске в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года стоимость гаражей выросла на 57% до 400 тысяч рублей, машиномест — до 1,2 млн рублей. При этом число предложений о продаже капитальных гаражей снизилось на 17%, а машиномест на 26%», — сообщили в пресс-службе. В Челябинске стоимость аренды гаражей за 2023 год поднялась на 35% до пяти тысяч рублей за объект, цена аренды машиномест за год выросла на 100% до девяти тысяч рублей за объект. На данный момент Челябинск входит в топ-3 городов с самой высокой арендой машиномест. Дороже всего аренда машиномест обходится в Красноярске, Москве и Челябинске — по девять тысяч рублей в месяц в каждом городе. Самые доступные объекты находятся в Омске и Брянске — в обеих локациях средняя цена аренды составляет две тысячи рублей.