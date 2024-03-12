Челябинский шоумен Стас Ярушин разочарован уходом из проекта «Маска»

Челябинский шоумен Стас Ярушин выбыл из шоу «Маска»

12 марта 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

Стас Ярушин выбыл из шоу «Маска» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, участвовал в шоу «Маска», где выступал в образе Водяного. В очередном выпуске программы жюри раскрыли Ярушина, и он выбыл из шоу, чем остался разочарован, сообщил актер на своей странице в «ВКонтакте». «В чем суть шоу „Маска“ я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? Если надо замаскироваться так, чтобы тебя не узнали, то я это сделал, ни один член жюри, ни разу не назвал Водяного моим именем», — поделился Стас Ярушин. Актер отметил, что делал все, чтобы дойти до конца. Ставил номера с режиссером, пародировал голос и записывал песни в разной манере для Водяного. Ярушину не хватило одного эфира до финала шоу.

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, участвовал в шоу «Маска», где выступал в образе Водяного. В очередном выпуске программы жюри раскрыли Ярушина, и он выбыл из шоу, чем остался разочарован, сообщил актер на своей странице в «ВКонтакте». «В чем суть шоу „Маска“ я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? Если надо замаскироваться так, чтобы тебя не узнали, то я это сделал, ни один член жюри, ни разу не назвал Водяного моим именем», — поделился Стас Ярушин. Актер отметил, что делал все, чтобы дойти до конца. Ставил номера с режиссером, пародировал голос и записывал песни в разной манере для Водяного. Ярушину не хватило одного эфира до финала шоу.