Правительство подвело итоги применения информационной системы управления

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на осмотре выставки "Россия" вместе с главами правительств стран-участниц СНГ. Москва, мишустин михаил, топ
Мишустин рассказал, благодаря чему правительство получает оперативную информацию от бизнеса и граждан в регионах Фото:

Правительство смогло охватить все уровни управления в стране благодаря передовой информационной системе, которая способна в режиме реального времени получать обратную связь от бизнеса и граждан. Об этом в ходе стратегической сессии рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 марта.

«Система управления мониторинга власти от муниципалитета до федерального центра все это охвачено управлением. Система позволяет прогнозировать риски и исполнение национальных проектов, ну и, конечно, оперативно действовать в случае любых отклонений, в том числе основываться на обратной связи и от бизнеса, и от граждан, о которых нам всегда говорит президент», — сказал Михаил Мишустин на открытии стратегической сессии в эфире телеканала «Россия-24».

В послании федеральному собранию президент поставил целый ряд стратегических задач, отметил премьер, которые предстоит решить до 2030 года, в том числе с помощью новых нацпроектов. «Все они направлены на дальнейшее развитие страны, на повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала нашей страны», — заключил Мишустин.

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Правительство смогло охватить все уровни управления в стране благодаря передовой информационной системе, которая способна в режиме реального времени получать обратную связь от бизнеса и граждан. Об этом в ходе стратегической сессии рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 марта. «Система управления мониторинга власти от муниципалитета до федерального центра все это охвачено управлением. Система позволяет прогнозировать риски и исполнение национальных проектов, ну и, конечно, оперативно действовать в случае любых отклонений, в том числе основываться на обратной связи и от бизнеса, и от граждан, о которых нам всегда говорит президент», — сказал Михаил Мишустин на открытии стратегической сессии в эфире телеканала «Россия-24». В послании федеральному собранию президент поставил целый ряд стратегических задач, отметил премьер, которые предстоит решить до 2030 года, в том числе с помощью новых нацпроектов. «Все они направлены на дальнейшее развитие страны, на повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала нашей страны», — заключил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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