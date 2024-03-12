Правительство подвело итоги применения информационной системы управления

12 марта 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Мишустин рассказал, благодаря чему правительство получает оперативную информацию от бизнеса и граждан в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство смогло охватить все уровни управления в стране благодаря передовой информационной системе, которая способна в режиме реального времени получать обратную связь от бизнеса и граждан. Об этом в ходе стратегической сессии рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 марта. «Система управления мониторинга власти от муниципалитета до федерального центра все это охвачено управлением. Система позволяет прогнозировать риски и исполнение национальных проектов, ну и, конечно, оперативно действовать в случае любых отклонений, в том числе основываться на обратной связи и от бизнеса, и от граждан, о которых нам всегда говорит президент», — сказал Михаил Мишустин на открытии стратегической сессии в эфире телеканала «Россия-24». В послании федеральному собранию президент поставил целый ряд стратегических задач, отметил премьер, которые предстоит решить до 2030 года, в том числе с помощью новых нацпроектов. «Все они направлены на дальнейшее развитие страны, на повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала нашей страны», — заключил Мишустин.

Правительство смогло охватить все уровни управления в стране благодаря передовой информационной системе, которая способна в режиме реального времени получать обратную связь от бизнеса и граждан. Об этом в ходе стратегической сессии рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 12 марта. «Система управления мониторинга власти от муниципалитета до федерального центра все это охвачено управлением. Система позволяет прогнозировать риски и исполнение национальных проектов, ну и, конечно, оперативно действовать в случае любых отклонений, в том числе основываться на обратной связи и от бизнеса, и от граждан, о которых нам всегда говорит президент», — сказал Михаил Мишустин на открытии стратегической сессии в эфире телеканала «Россия-24». В послании федеральному собранию президент поставил целый ряд стратегических задач, отметил премьер, которые предстоит решить до 2030 года, в том числе с помощью новых нацпроектов. «Все они направлены на дальнейшее развитие страны, на повышение качества жизни граждан и усиление экономического потенциала нашей страны», — заключил Мишустин.