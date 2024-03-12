В Челябинске бьет рекорды спрос на недорогие садовые участки с домом

В Челябинске спрос на недорогие садовые участки домом вырос на 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, дача, крыши, частный сектор, дома
Спрос на дешевые садовые участки с домом в марте по сравнению с январем вырос на 50% Фото:

В Челябинске в марте по сравнению с январем 2024 года на 50% вырос спрос на садовые участки с домиками стоимостью до миллиона рублей. Дачи стали популярны в преддверии сезона, из-за низкой ставки по ипотеке, а также их в скором времени будут скупать застройщики, рассказала URA.RU Надежда Кушнова.

«В Челябинске вдвое вырос спрос на садовые участки и дачи. При этом в ближайшее время он будет только расти. Во-первых, челябинцы покупают участки перед началом строительного сезона, во-вторых, на спрос существенно влияет низкая ставка по ипотеке на строительство, и в-третьих, очень скоро застройщики начнут скупать садовые участки, чтобы продавать дома в ипотеку по низким ставкам», — рассказала Кушнова.

Как сообщают риелторы, на данный момент в Челябинске продается 1960 дачных участков с садовыми домиками. В среднем садовый участок с небольшим домом в 6 соток без наличия электричества в СНТ «Мечел» можно купить за 300 тысяч рублей.

Дачу, схожую по характеристикам, также можно приобрести в СНТ «Дружба», но уже за 400 тысяч рублей. Частные дома в СНТ в хорошем состоянии собственники продают за 5-10 млн рублей в зависимости от площади, а также состояния дома и участка. При этом многие собственники дач подчеркивают, что они оформлены как жилая недвижимость и есть возможность прописаться.

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В Челябинске в марте по сравнению с январем 2024 года на 50% вырос спрос на садовые участки с домиками стоимостью до миллиона рублей. Дачи стали популярны в преддверии сезона, из-за низкой ставки по ипотеке, а также их в скором времени будут скупать застройщики, рассказала URA.RU Надежда Кушнова. «В Челябинске вдвое вырос спрос на садовые участки и дачи. При этом в ближайшее время он будет только расти. Во-первых, челябинцы покупают участки перед началом строительного сезона, во-вторых, на спрос существенно влияет низкая ставка по ипотеке на строительство, и в-третьих, очень скоро застройщики начнут скупать садовые участки, чтобы продавать дома в ипотеку по низким ставкам», — рассказала Кушнова. Как сообщают риелторы, на данный момент в Челябинске продается 1960 дачных участков с садовыми домиками. В среднем садовый участок с небольшим домом в 6 соток без наличия электричества в СНТ «Мечел» можно купить за 300 тысяч рублей. Дачу, схожую по характеристикам, также можно приобрести в СНТ «Дружба», но уже за 400 тысяч рублей. Частные дома в СНТ в хорошем состоянии собственники продают за 5-10 млн рублей в зависимости от площади, а также состояния дома и участка. При этом многие собственники дач подчеркивают, что они оформлены как жилая недвижимость и есть возможность прописаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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