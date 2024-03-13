Челябинский бизнесмен изобрел мягкую защиту от тепловизоров и осколков снарядов. Скрин

13 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Челябинская разработка сохранит бойцам жизни и сбережет от холода Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бизнесмен из Челябинска Мхитар Сулян изобрел мягкую защиту бойцов от осколков снарядов. Как следует из данных Роспатента, разработка является тепломаскировочным укрытием. «Полезная модель относится к простым и недорогим устройствам, обеспечивающим тепломаскировку личного состава и техники, а также снижение риска ранений от осколков. Технический результат: простота многослойного гибкого тепломаскировочного укрытия и облегчение его массы», — заявлено в описании модели. Изделие обеспечит защиту от инфракрасного излучения, которым сопровождается тепловое воздействие. Свернув, изделие легко транспортировать. При использовании снижает риск поражения осколками и обнаружения противником. Осколки от разрывающих снарядов и разрушенных ими зданий будут застревать в нескольких слоях разработки. В описании упомянуто, что для защиты от поражающих элементов обычно используют бронированные достаточно тяжелые и жесткие материалы. Предложенный образец при этом будет изготовлен из нескольких слоев стеклоткани. Защитный чехол содержит наполнитель из минеральной муллитокремнеземистой ваты. В зависимости от требований его толщина составляет не менее 20 мм. Также имеется дополнительное водоотталкивающее покрытие, которое поглощает инфракрасный сигнал. В качестве такого слоя предложено использовать графитовую ткань. На изделие нанесена тепломаскировочная окраска, имеются крепления. «В данном случае снижение демаскирующих признаков нагретых частей наземного подвижного объекта от источников тепла, в процессе его функционирования, достигается за счет поэтапного снижения их температуры. Это делается за счет экранирования с одновременным отводом теплового потока из внутреннего пространства объекта наружу и его принудительное охлаждение в приземном слое атмосферы до уровня температуры шумов фона местности», — сказано в описании. Сравнивая изделия с аналогами, разработчик ставил перед собой задачу максимально снизить стоимость. Устройство также может служить в качестве мягкой и непромокаемой подстилки. Применять разработку можно как в бою, так и на отдыхе. Укрытие будет полезно бойцам в бою и на отдыхе Скрин: сайт Роспатента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен из Челябинска Мхитар Сулян изобрел мягкую защиту бойцов от осколков снарядов. Как следует из данных Роспатента, разработка является тепломаскировочным укрытием. «Полезная модель относится к простым и недорогим устройствам, обеспечивающим тепломаскировку личного состава и техники, а также снижение риска ранений от осколков. Технический результат: простота многослойного гибкого тепломаскировочного укрытия и облегчение его массы», — заявлено в описании модели. Изделие обеспечит защиту от инфракрасного излучения, которым сопровождается тепловое воздействие. Свернув, изделие легко транспортировать. При использовании снижает риск поражения осколками и обнаружения противником. Осколки от разрывающих снарядов и разрушенных ими зданий будут застревать в нескольких слоях разработки. В описании упомянуто, что для защиты от поражающих элементов обычно используют бронированные достаточно тяжелые и жесткие материалы. Предложенный образец при этом будет изготовлен из нескольких слоев стеклоткани. Защитный чехол содержит наполнитель из минеральной муллитокремнеземистой ваты. В зависимости от требований его толщина составляет не менее 20 мм. Также имеется дополнительное водоотталкивающее покрытие, которое поглощает инфракрасный сигнал. В качестве такого слоя предложено использовать графитовую ткань. На изделие нанесена тепломаскировочная окраска, имеются крепления. «В данном случае снижение демаскирующих признаков нагретых частей наземного подвижного объекта от источников тепла, в процессе его функционирования, достигается за счет поэтапного снижения их температуры. Это делается за счет экранирования с одновременным отводом теплового потока из внутреннего пространства объекта наружу и его принудительное охлаждение в приземном слое атмосферы до уровня температуры шумов фона местности», — сказано в описании. Сравнивая изделия с аналогами, разработчик ставил перед собой задачу максимально снизить стоимость. Устройство также может служить в качестве мягкой и непромокаемой подстилки. Применять разработку можно как в бою, так и на отдыхе.