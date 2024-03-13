Путин раскрыл схему «распила» бюджета США

Путин: США «пилят» оборонные средства за счет содержания баз по всему миру

13 марта 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

США имеют более 800 баз по всему миру Фото: Army Sgt. John Schoebel / U.S. Department of Defense Основной «распил» средств на оборонную сферу в США идет за счет содержания зарубежных военных баз. Эту схему озвучил президент России Владимир Путин. «У них [США] огромные деньги уходят на содержание, и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там как в черную дыру все уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идет основной распил», — сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новостей и телеканала «Россия 1». Он привел в доказательства «распила» то, что на вооружение так и не было поставлено гиперзвуковое оружие. При том, что расходы США на оборону несопоставимы с российскими. По данным Путина, они составляют до 870 млрд долларов. У США находятся более 800 военных баз более чем в 100 странах мира. Кроме того, недавно США получили эксклюзивный военный доступ к трем тихоокеанским государствам: Палау, Маршалловым островам и Федеративной Республике Микронезия. В обмен Вашингтон гарантирует экономическую поддержку.

Основной «распил» средств на оборонную сферу в США идет за счет содержания зарубежных военных баз. Эту схему озвучил президент России Владимир Путин. «У них [США] огромные деньги уходят на содержание, и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там как в черную дыру все уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идет основной распил», — сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новостей и телеканала «Россия 1». Он привел в доказательства «распила» то, что на вооружение так и не было поставлено гиперзвуковое оружие. При том, что расходы США на оборону несопоставимы с российскими. По данным Путина, они составляют до 870 млрд долларов. У США находятся более 800 военных баз более чем в 100 странах мира. Кроме того, недавно США получили эксклюзивный военный доступ к трем тихоокеанским государствам: Палау, Маршалловым островам и Федеративной Республике Микронезия. В обмен Вашингтон гарантирует экономическую поддержку.