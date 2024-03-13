Путин раскрыл схему «распила» бюджета США

Путин: США «пилят» оборонные средства за счет содержания баз по всему миру
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США имеют более 800 баз по всему миру Фото:

Основной «распил» средств на оборонную сферу в США идет за счет содержания зарубежных военных баз. Эту схему озвучил президент России Владимир Путин.

«У них [США] огромные деньги уходят на содержание, и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там как в черную дыру все уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идет основной распил», — сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новостей и телеканала «Россия 1».

Он привел в доказательства «распила» то, что на вооружение так и не было поставлено гиперзвуковое оружие. При том, что расходы США на оборону несопоставимы с российскими. По данным Путина, они составляют до 870 млрд долларов.

У США находятся более 800 военных баз более чем в 100 странах мира. Кроме того, недавно США получили эксклюзивный военный доступ к трем тихоокеанским государствам: Палау, Маршалловым островам и Федеративной Республике Микронезия. В обмен Вашингтон гарантирует экономическую поддержку.

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Основной «распил» средств на оборонную сферу в США идет за счет содержания зарубежных военных баз. Эту схему озвучил президент России Владимир Путин. «У них [США] огромные деньги уходят на содержание, и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру. А там как в черную дыру все уходит, там ничего не сосчитать. Вот там и идет основной распил», — сказал Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новостей и телеканала «Россия 1». Он привел в доказательства «распила» то, что на вооружение так и не было поставлено гиперзвуковое оружие. При том, что расходы США на оборону несопоставимы с российскими. По данным Путина, они составляют до 870 млрд долларов. У США находятся более 800 военных баз более чем в 100 странах мира. Кроме того, недавно США получили эксклюзивный военный доступ к трем тихоокеанским государствам: Палау, Маршалловым островам и Федеративной Республике Микронезия. В обмен Вашингтон гарантирует экономическую поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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