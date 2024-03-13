В Екатеринбурге в молодежную капсулу времени положили iPhone с секретным видео. Фото

В Екатеринбурге закрыли капсулу времени в честь Всемирного фестиваля молодежи

13 марта 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Капсулу заложат 14 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге загерметизировали молодежную капсулу времени — она приурочена ко Всемирному фестивалю молодежи. Среди особо интересных вещей, которые окажутся под землей на ближайшие 25 лет, числятся iPhone с секретным видео, письмо от молодежи Херсонской области, мерч свердловских спортивных команд и многое другое, передает корреспондент URA.RU. Молодежная капсула, как и ее «сестра», которую опустили в честь 300-летия Екатеринбурга под землю на Плотинке, сделана из сверхпрочного карбона. Ее также поместят в бетонный стакан, но уже в Академическом — закладка капсулы пройдет 14 марта около Дворца дзюдо. Известно, что внутри капсулы будет лежать около 40 предметов. Например, в резервуар опустили куртку гонщика Сергея Карякина, в которой он победил в 2017 году в ралли «Дакар», перчатки от РМК с подписью бойцов — их в капсулу лично опустили спортсмен Иван Штырков и олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко. Свой вклад в наполнение внесли спортивные команды региона: хоккейный клуб «Автомобилист», баскетбольная команда УГМК, футбольный клуб «Урал» положили мерч с автографами спортсменов, а волейбольный клуб «Уралочка» — золотой мяч. Компания «Сима-ленд» вложила свои товары, а также iPhone. На нем будут храниться музыка, видеоролики с концертов и флешмобов компании, а последнее загруженное видео станет секретным — его сохранили на телефоне перед самым закрытием капсулы. Также в будущее отправятся фотографии работ фестиваля STENOGGRAFIA, брошюра «Ночи музеев», памятная монета в честь 300-летия Екатеринбурга, медаль премии имени Василия Татищева и Георга Вильгельма де Геннина, письмо от иностранной делегации Всемирного фестиваля молодежи, знак «Отличника учебы», мантия и конфедератка выпускника вуза, студенческие билеты семи университетов города, тарелка с логотипом креативного кластера «Домна», билеты в молодежный театр Екатеринбурга, бейджи с мероприятий, волонтерская книжка, письмо от молодежи Херсонской области, послание потомкам и многое другое. В ноябре 2023 года в исторический день рождения Екатеринбурга заложили капсулу времени в честь 300-летия. Ее достанут из-под земли лишь спустя 50 лет. Известно, что в резервуар опустили бутылку водки из лимитированной серии (несколько сотен), произведенной в 2022 году в Минске по заказу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Свой вклад сделали боец лиги RCC Иван Штырков и олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Они положили в капсулу времени свои перчатки, на которых оставили напутствия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Каждый из предметов обернули в полиэтилен и вакуумировали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В капсуле будет лежать куртка чемпиона ралли «Дакар» Сергея Карякина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А также майка баскетбольного клуба УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге загерметизировали молодежную капсулу времени — она приурочена ко Всемирному фестивалю молодежи. Среди особо интересных вещей, которые окажутся под землей на ближайшие 25 лет, числятся iPhone с секретным видео, письмо от молодежи Херсонской области, мерч свердловских спортивных команд и многое другое, передает корреспондент URA.RU. Молодежная капсула, как и ее «сестра», которую опустили в честь 300-летия Екатеринбурга под землю на Плотинке, сделана из сверхпрочного карбона. Ее также поместят в бетонный стакан, но уже в Академическом — закладка капсулы пройдет 14 марта около Дворца дзюдо. Известно, что внутри капсулы будет лежать около 40 предметов. Например, в резервуар опустили куртку гонщика Сергея Карякина, в которой он победил в 2017 году в ралли «Дакар», перчатки от РМК с подписью бойцов — их в капсулу лично опустили спортсмен Иван Штырков и олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко. Свой вклад в наполнение внесли спортивные команды региона: хоккейный клуб «Автомобилист», баскетбольная команда УГМК, футбольный клуб «Урал» положили мерч с автографами спортсменов, а волейбольный клуб «Уралочка» — золотой мяч. Компания «Сима-ленд» вложила свои товары, а также iPhone. На нем будут храниться музыка, видеоролики с концертов и флешмобов компании, а последнее загруженное видео станет секретным — его сохранили на телефоне перед самым закрытием капсулы. Также в будущее отправятся фотографии работ фестиваля STENOGGRAFIA, брошюра «Ночи музеев», памятная монета в честь 300-летия Екатеринбурга, медаль премии имени Василия Татищева и Георга Вильгельма де Геннина, письмо от иностранной делегации Всемирного фестиваля молодежи, знак «Отличника учебы», мантия и конфедератка выпускника вуза, студенческие билеты семи университетов города, тарелка с логотипом креативного кластера «Домна», билеты в молодежный театр Екатеринбурга, бейджи с мероприятий, волонтерская книжка, письмо от молодежи Херсонской области, послание потомкам и многое другое. В ноябре 2023 года в исторический день рождения Екатеринбурга заложили капсулу времени в честь 300-летия. Ее достанут из-под земли лишь спустя 50 лет. Известно, что в резервуар опустили бутылку водки из лимитированной серии (несколько сотен), произведенной в 2022 году в Минске по заказу мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.