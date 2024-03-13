13 марта 2024

Агрохолдинг пермского миллиардера резко снизил прибыль

Пермский агрохолдинг «Русь» миллиардера Репина снизил прибыль в девять раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Агроферма. Агро-клевер. Село Мальцево. Курган, корова, агроклевер, село мальцево
В 2023 году агрохолдинг ухудшил финансовые результаты Фото:

Пермский агрохолдинг «Русь», совладельцем которого является миллиардер Александр Репин, опубликовал финансовую отчетность за 2023 год. Чистая прибыль предприятия составила 18,4 млн рублей, снизившись по сравнению с 2022 годом почти в девять раз.

«ООО „Русь“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 18,4 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. В 2022 году выручка сельхозпредприятия составляла 1,48 млрд рублей, а чистая прибыль — 161,6 млн рублей.

В документе уточняется, что в 2023 году агрохолдинг потратил более 1,1 млрд рублей на оплату сырья и материалов от поставщиков. Более 205 млн рублей составил зарплатный фонд предприятия. Также оно вложило 88,5 млн рублей в модернизацию и реконструкцию ферм. Пермское ООО «Русь» находится в селе Култаево. Предприятие является одним из крупнейших в регионе производителей сырого молока. По словам совладельца агрохолдинга Александра Репина, надои составляют около 100 тонн продукции в сутки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году краевое министерство агропромышленного комплекса потребовало у ООО «Русь» вернуть в бюджет ранее выданную предприятию субсидию в 247 млн рублей. Эти средства были направлены на возмещение затрат на строительство фермы в деревне Кыласово. Агрохолдинг оспорил требование в арбитражном суде, который встал на его сторону.

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Пермский агрохолдинг «Русь», совладельцем которого является миллиардер Александр Репин, опубликовал финансовую отчетность за 2023 год. Чистая прибыль предприятия составила 18,4 млн рублей, снизившись по сравнению с 2022 годом почти в девять раз. «ООО „Русь“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 18,4 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. В 2022 году выручка сельхозпредприятия составляла 1,48 млрд рублей, а чистая прибыль — 161,6 млн рублей. В документе уточняется, что в 2023 году агрохолдинг потратил более 1,1 млрд рублей на оплату сырья и материалов от поставщиков. Более 205 млн рублей составил зарплатный фонд предприятия. Также оно вложило 88,5 млн рублей в модернизацию и реконструкцию ферм. Пермское ООО «Русь» находится в селе Култаево. Предприятие является одним из крупнейших в регионе производителей сырого молока. По словам совладельца агрохолдинга Александра Репина, надои составляют около 100 тонн продукции в сутки. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году краевое министерство агропромышленного комплекса потребовало у ООО «Русь» вернуть в бюджет ранее выданную предприятию субсидию в 247 млн рублей. Эти средства были направлены на возмещение затрат на строительство фермы в деревне Кыласово. Агрохолдинг оспорил требование в арбитражном суде, который встал на его сторону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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