Агрохолдинг пермского миллиардера резко снизил прибыль

Пермский агрохолдинг «Русь» миллиардера Репина снизил прибыль в девять раз

14 марта 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

В 2023 году агрохолдинг ухудшил финансовые результаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский агрохолдинг «Русь», совладельцем которого является миллиардер Александр Репин, опубликовал финансовую отчетность за 2023 год. Чистая прибыль предприятия составила 18,4 млн рублей, снизившись по сравнению с 2022 годом почти в девять раз. «ООО „Русь“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 18,4 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. В 2022 году выручка сельхозпредприятия составляла 1,48 млрд рублей, а чистая прибыль — 161,6 млн рублей. В документе уточняется, что в 2023 году агрохолдинг потратил более 1,1 млрд рублей на оплату сырья и материалов от поставщиков. Более 205 млн рублей составил зарплатный фонд предприятия. Также оно вложило 88,5 млн рублей в модернизацию и реконструкцию ферм. Пермское ООО «Русь» находится в селе Култаево. Предприятие является одним из крупнейших в регионе производителей сырого молока. По словам совладельца агрохолдинга Александра Репина, надои составляют около 100 тонн продукции в сутки. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году краевое министерство агропромышленного комплекса потребовало у ООО «Русь» вернуть в бюджет ранее выданную предприятию субсидию в 247 млн рублей. Эти средства были направлены на возмещение затрат на строительство фермы в деревне Кыласово. Агрохолдинг оспорил требование в арбитражном суде, который встал на его сторону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский агрохолдинг «Русь», совладельцем которого является миллиардер Александр Репин, опубликовал финансовую отчетность за 2023 год. Чистая прибыль предприятия составила 18,4 млн рублей, снизившись по сравнению с 2022 годом почти в девять раз. «ООО „Русь“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 18,4 млн рублей», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. В 2022 году выручка сельхозпредприятия составляла 1,48 млрд рублей, а чистая прибыль — 161,6 млн рублей. В документе уточняется, что в 2023 году агрохолдинг потратил более 1,1 млрд рублей на оплату сырья и материалов от поставщиков. Более 205 млн рублей составил зарплатный фонд предприятия. Также оно вложило 88,5 млн рублей в модернизацию и реконструкцию ферм. Пермское ООО «Русь» находится в селе Култаево. Предприятие является одним из крупнейших в регионе производителей сырого молока. По словам совладельца агрохолдинга Александра Репина, надои составляют около 100 тонн продукции в сутки. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2022 году краевое министерство агропромышленного комплекса потребовало у ООО «Русь» вернуть в бюджет ранее выданную предприятию субсидию в 247 млн рублей. Эти средства были направлены на возмещение затрат на строительство фермы в деревне Кыласово. Агрохолдинг оспорил требование в арбитражном суде, который встал на его сторону.