Екатеринбуржцы заметили детей, бегающих по крыше магазина. Видео

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Школьники. Пермь, ребенок, школьник, дети, рюкзак, группа школьников
Дети бросают снегом в людей с крыши Фото:

В Екатеринбурге на улице Щербакова дети бегают по крыше магазина «Монетка». Очевидица рассказала, что несовершеннолетние заглядывают в окна и бросают в людей снегом.

«На улице Щербакова, 47 дети бегают по крыше „Монетки“, заглядывают в окна и кидают снежки в людей», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу. Судя по видео, мужчина призвал несовершеннолетних спуститься, но те его не послушали.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу екатеринбургской полиции. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге на улице Щербакова дети бегают по крыше магазина «Монетка». Очевидица рассказала, что несовершеннолетние заглядывают в окна и бросают в людей снегом. «На улице Щербакова, 47 дети бегают по крыше „Монетки“, заглядывают в окна и кидают снежки в людей», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу. Судя по видео, мужчина призвал несовершеннолетних спуститься, но те его не послушали. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу екатеринбургской полиции. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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