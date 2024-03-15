Дети бросают снегом в людей с крыши
В Екатеринбурге на улице Щербакова дети бегают по крыше магазина «Монетка». Очевидица рассказала, что несовершеннолетние заглядывают в окна и бросают в людей снегом.
«На улице Щербакова, 47 дети бегают по крыше „Монетки“, заглядывают в окна и кидают снежки в людей», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу. Судя по видео, мужчина призвал несовершеннолетних спуститься, но те его не послушали.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу екатеринбургской полиции. На момент публикации ответ получить не удалось.
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