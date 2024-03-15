Екатеринбуржцы заметили детей, бегающих по крыше магазина. Видео

15 марта 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Дети бросают снегом в людей с крыши Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге на улице Щербакова дети бегают по крыше магазина «Монетка». Очевидица рассказала, что несовершеннолетние заглядывают в окна и бросают в людей снегом. «На улице Щербакова, 47 дети бегают по крыше „Монетки“, заглядывают в окна и кидают снежки в людей», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу. Судя по видео, мужчина призвал несовершеннолетних спуститься, но те его не послушали. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу екатеринбургской полиции. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Щербакова дети бегают по крыше магазина «Монетка». Очевидица рассказала, что несовершеннолетние заглядывают в окна и бросают в людей снегом. «На улице Щербакова, 47 дети бегают по крыше „Монетки“, заглядывают в окна и кидают снежки в людей», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидицу. Судя по видео, мужчина призвал несовершеннолетних спуститься, но те его не послушали. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу екатеринбургской полиции. На момент публикации ответ получить не удалось.