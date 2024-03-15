Пермяк может купить себе элитное жилье в городе или за его пределами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Пермского края, который выиграл в лотерею 27,5 млн рублей, после вычета налогов получит на руки 23,5 млн рублей. На эту сумму он может купить самую дорогую двухкомнатную квартиру в Перми или загородный дом с вишневым садом. Объявления с ценами и объектами недвижимости опубликованы на сайте «Авито».

«Двухкомнатная квартира с личной небольшой террасой. Площадь — 52 квадратных метра. Стоимость — 22,9 млн рублей», — пишет продавец. Кроме того, что это самая дорогая «двушка» в Перми, у нее самая высокая цена за квадратный метр на вторичном рынке — 440,3 тысячи рублей.

Еще один вариант в пределах суммы выигрыша — коттедж с огромным садом, где растет вишня, груши, яблони, малина, а также другие фрукты и ягоды. Дом площадью 360 квадратных метров расположен на участке в 25 соток. На территории также есть баня и ферма для выращивания зелени зимой, отмечает продавец.

Ранее стало известно, что житель Пермского края выиграл в лотерее «Спортлото «6 из 45» 27,5 млн рублей. Кто стал миллионером, неизвестно, так как победитель не оформил свой приз. Известно только, что он правильно угадал комбинацию цифр, а сумма выигрыша стала одной из самых крупных в регионе. Если он решит обналичить ее, получит около 5 килограмм пятитысячных купюр.

Победитель лотереи может жить в самой дорогой двухкомнатной квартире в городе скриншот с сайта «Авито»

Живя в таком доме, победитель лотереи может выращивать фрукты и овощи скриншот с сайта «Авито»