На медалях, которые выдают участникам викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области, обнаружили неправильные границы региона — за его пределами оказался Артинский городской округ. В оргкомитете викторины URA.RU заявили, что это произошло из-за технического сбоя.
«Действительно, есть досадное недоразумение, что на карте Свердловской области, которая изображена на медали, нет контура одного из муниципальных образований. Это недоразумение и не более того. Намеренно обижать муниципалитет никто не собирался, это технический сбой», — рассказали представители викторины. Сейчас они выясняют, сколько было напечатано таких медалей.
Акция стартовала утром 15 марта. Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. В призовом фонде 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.