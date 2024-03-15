Свердловчанам подарили медали с неправильными границами области. Фото

15 марта 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

В границы Свердловской области не попал Артинский район Фото: Илья Московец © URA.RU На медалях, которые выдают участникам викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области, обнаружили неправильные границы региона — за его пределами оказался Артинский городской округ. В оргкомитете викторины URA.RU заявили, что это произошло из-за технического сбоя. «Действительно, есть досадное недоразумение, что на карте Свердловской области, которая изображена на медали, нет контура одного из муниципальных образований. Это недоразумение и не более того. Намеренно обижать муниципалитет никто не собирался, это технический сбой», — рассказали представители викторины. Сейчас они выясняют, сколько было напечатано таких медалей. Акция стартовала утром 15 марта. Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. В призовом фонде 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Контуры Артинского округа не попали в границы Свердловской области. Он находится на юге — по соседству с Красноуфимским ГО Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На медалях, которые выдают участникам викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области, обнаружили неправильные границы региона — за его пределами оказался Артинский городской округ. В оргкомитете викторины URA.RU заявили, что это произошло из-за технического сбоя. «Действительно, есть досадное недоразумение, что на карте Свердловской области, которая изображена на медали, нет контура одного из муниципальных образований. Это недоразумение и не более того. Намеренно обижать муниципалитет никто не собирался, это технический сбой», — рассказали представители викторины. Сейчас они выясняют, сколько было напечатано таких медалей. Акция стартовала утром 15 марта. Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. В призовом фонде 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал».