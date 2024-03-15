Свердловчанам подарили медали с неправильными границами области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Викторина «Опорный край». Екатеринбург, викторина, памятная медаль к 90-летию свердловской области, опорный край
В границы Свердловской области не попал Артинский район Фото:

На медалях, которые выдают участникам викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области, обнаружили неправильные границы региона — за его пределами оказался Артинский городской округ. В оргкомитете викторины URA.RU заявили, что это произошло из-за технического сбоя.

«Действительно, есть досадное недоразумение, что на карте Свердловской области, которая изображена на медали, нет контура одного из муниципальных образований. Это недоразумение и не более того. Намеренно обижать муниципалитет никто не собирался, это технический сбой», — рассказали представители викторины. Сейчас они выясняют, сколько было напечатано таких медалей.

Акция стартовала утром 15 марта. Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. В призовом фонде 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал».

Викторина «Опорный край». Екатеринбург
Контуры Артинского округа не попали в границы Свердловской области. Он находится на юге — по соседству с Красноуфимским ГО
Фото:

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На медалях, которые выдают участникам викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области, обнаружили неправильные границы региона — за его пределами оказался Артинский городской округ. В оргкомитете викторины URA.RU заявили, что это произошло из-за технического сбоя. «Действительно, есть досадное недоразумение, что на карте Свердловской области, которая изображена на медали, нет контура одного из муниципальных образований. Это недоразумение и не более того. Намеренно обижать муниципалитет никто не собирался, это технический сбой», — рассказали представители викторины. Сейчас они выясняют, сколько было напечатано таких медалей. Акция стартовала утром 15 марта. Инструкцию, как поучаствовать в викторине, URA.RU публиковало накануне. В призовом фонде 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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