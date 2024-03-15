«Дочка» Газпрома отказалась покупать имущество мэрии Краснокамска

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
На продажу были выставлены объекты газоснабжения Фото:

В Пермском крае власти Краснокамска не смогли избавиться от нескольких объектов газоснабжения, принадлежащего муниципалитету. Речь идет о газопроводах, которые были включены в 2023 году в прогнозный план приватизации. Власти не стали объявлять торги по ним, поскольку потенциальный покупатель активов, компания «Газпром газораспределение Пермь» оказалась не готова к покупке. Отчет опубликован на сайте гордумы Краснокамска.

«Объект приватизации: межпоселковый газопровод с. Усть-Сыны, оздоровительный лагерь „Солнечный“; площадь 4906 кв. м. Аукцион не объявлялся в связи с неготовностью потенциального покупателя (АО „Газпром газораспределение Пермь“) к приобретению», — сказано в документе. Указанный актив власти оценили в 3 млн рублей. По этой же причине не проданными остались еще несколько газопроводов, расположенные в городе Краснокамск, селе Мысы, поселке Оверята.

В прошлом году мэрии Краснокамска не удалось доказать законность приватизации единственной муниципальной аптеки. Итоги продажи объекта, принадлежащего городу, оспорила в суде прокуратура Краснокамска.

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В Пермском крае власти Краснокамска не смогли избавиться от нескольких объектов газоснабжения, принадлежащего муниципалитету. Речь идет о газопроводах, которые были включены в 2023 году в прогнозный план приватизации. Власти не стали объявлять торги по ним, поскольку потенциальный покупатель активов, компания «Газпром газораспределение Пермь» оказалась не готова к покупке. Отчет опубликован на сайте гордумы Краснокамска. «Объект приватизации: межпоселковый газопровод с. Усть-Сыны, оздоровительный лагерь „Солнечный“; площадь 4906 кв. м. Аукцион не объявлялся в связи с неготовностью потенциального покупателя (АО „Газпром газораспределение Пермь“) к приобретению», — сказано в документе. Указанный актив власти оценили в 3 млн рублей. По этой же причине не проданными остались еще несколько газопроводов, расположенные в городе Краснокамск, селе Мысы, поселке Оверята. В прошлом году мэрии Краснокамска не удалось доказать законность приватизации единственной муниципальной аптеки. Итоги продажи объекта, принадлежащего городу, оспорила в суде прокуратура Краснокамска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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