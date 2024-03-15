«Дочка» Газпрома отказалась покупать имущество мэрии Краснокамска

На продажу были выставлены объекты газоснабжения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае власти Краснокамска не смогли избавиться от нескольких объектов газоснабжения, принадлежащего муниципалитету. Речь идет о газопроводах, которые были включены в 2023 году в прогнозный план приватизации. Власти не стали объявлять торги по ним, поскольку потенциальный покупатель активов, компания «Газпром газораспределение Пермь» оказалась не готова к покупке. Отчет опубликован на сайте гордумы Краснокамска.

«Объект приватизации: межпоселковый газопровод с. Усть-Сыны, оздоровительный лагерь „Солнечный“; площадь 4906 кв. м. Аукцион не объявлялся в связи с неготовностью потенциального покупателя (АО „Газпром газораспределение Пермь“) к приобретению», — сказано в документе. Указанный актив власти оценили в 3 млн рублей. По этой же причине не проданными остались еще несколько газопроводов, расположенные в городе Краснокамск, селе Мысы, поселке Оверята.

В прошлом году мэрии Краснокамска не удалось доказать законность приватизации единственной муниципальной аптеки. Итоги продажи объекта, принадлежащего городу, оспорила в суде прокуратура Краснокамска.