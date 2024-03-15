15 марта 2024

В центре Челябинска найдено тело бывшего бойца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
Причины и обстоятельства смерти устанавливаются Фото:

В центре Челябинска 16 марта на набережной реки Миасс, у здания краеведческого музея, найдено тело бывшего бойца СВО. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Найдено тело бывшего участника СВО, 1958 года рождения. Он вернулся с фронта год назад. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — рассказал источник.

В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU подтвердили, что возле музея найдено тело человека. Уточнять, был ли погибший бойцом СВО не стали.

«Тело мужчины найдено в 12 часов. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — заявили в пресс-службе управления.

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В центре Челябинска 16 марта на набережной реки Миасс, у здания краеведческого музея, найдено тело бывшего бойца СВО. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. «Найдено тело бывшего участника СВО, 1958 года рождения. Он вернулся с фронта год назад. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — рассказал источник. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU подтвердили, что возле музея найдено тело человека. Уточнять, был ли погибший бойцом СВО не стали. «Тело мужчины найдено в 12 часов. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — заявили в пресс-службе управления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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