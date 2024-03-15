В центре Челябинска найдено тело бывшего бойца СВО

В центре Челябинска 16 марта на набережной реки Миасс, у здания краеведческого музея, найдено тело бывшего бойца СВО. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.
«Найдено тело бывшего участника СВО, 1958 года рождения. Он вернулся с фронта год назад. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид», — рассказал источник.
В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области URA.RU подтвердили, что возле музея найдено тело человека. Уточнять, был ли погибший бойцом СВО не стали.
«Тело мужчины найдено в 12 часов. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер», — заявили в пресс-службе управления.
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