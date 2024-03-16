СК начал проверку из-за удара током ребенка в Верхней Пышме

17 марта 2024 в 00:10 Размер текста - 17 +

Следователи организовали проверку из-за удара током в лифте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи Следственного комитета России по Верхней Пышме (Свердловская область) выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СКР Свердловской области. «Когда девочка в сопровождении взрослого зашла в лифт и стала нажимать на кнопку нужного ей этажа, ее ударило током. В дальнейшем пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь. В рамках проверочных мероприятий следователем СКР будут установлены все обстоятельства случившегося, ситуации будет дана объективная правовая оценка», — говорится в telegram-канале ведомства. Организована процессуальная проверка. Инцидент произошел 15 марта. Девочка коснулась кнопки лифта, после чего получила удар током и сильно заплакала. На пальце ребенка остался волдырь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи Следственного комитета России по Верхней Пышме (Свердловская область) выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СКР Свердловской области. «Когда девочка в сопровождении взрослого зашла в лифт и стала нажимать на кнопку нужного ей этажа, ее ударило током. В дальнейшем пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь. В рамках проверочных мероприятий следователем СКР будут установлены все обстоятельства случившегося, ситуации будет дана объективная правовая оценка», — говорится в telegram-канале ведомства. Организована процессуальная проверка. Инцидент произошел 15 марта. Девочка коснулась кнопки лифта, после чего получила удар током и сильно заплакала. На пальце ребенка остался волдырь.