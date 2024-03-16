16 марта 2024

СК начал проверку из-за удара током ребенка в Верхней Пышме

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, лифт, кнопки лифта
Следователи организовали проверку из-за удара током в лифте Фото:

Следователи Следственного комитета России по Верхней Пышме (Свердловская область) выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СКР Свердловской области.

«Когда девочка в сопровождении взрослого зашла в лифт и стала нажимать на кнопку нужного ей этажа, ее ударило током. В дальнейшем пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь. В рамках проверочных мероприятий следователем СКР будут установлены все обстоятельства случившегося, ситуации будет дана объективная правовая оценка», — говорится в telegram-канале ведомства. Организована процессуальная проверка.

Инцидент произошел 15 марта. Девочка коснулась кнопки лифта, после чего получила удар током и сильно заплакала. На пальце ребенка остался волдырь.

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Следователи Следственного комитета России по Верхней Пышме (Свердловская область) выясняют обстоятельства происшествия, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе СКР Свердловской области. «Когда девочка в сопровождении взрослого зашла в лифт и стала нажимать на кнопку нужного ей этажа, ее ударило током. В дальнейшем пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь. В рамках проверочных мероприятий следователем СКР будут установлены все обстоятельства случившегося, ситуации будет дана объективная правовая оценка», — говорится в telegram-канале ведомства. Организована процессуальная проверка. Инцидент произошел 15 марта. Девочка коснулась кнопки лифта, после чего получила удар током и сильно заплакала. На пальце ребенка остался волдырь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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