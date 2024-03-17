Губернатор Куйвашев выполнил главную задачу от Кремля на выборах

17 марта 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев лично курировал выборный процесс в регионе, и даже день рождения встретил на работе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву удалось выполнить главную задачу от Кремля на президентских выборах. По данным URA.RU, явка в регионе превысила 70%. Окончательные итоги избирком опубликует в ночь на 18 марта или позднее. По состоянию на 18 часов 17 марта, в регионе проголосовало 68,70% избирателей. «После закрытия участков итоговая цифра — больше 70», — поделился информированный собеседник. Участки закрылись в 20:00. Как уже сообщало агентство, еще в 15:00 был побит рекорд, который держался с 1996-го, когда итоговая явка на выборах главы государства составила 64%. Куйвашев с командой отрабатывают уже вторые президентские выборы — за кампанию в 2018 году глава региона получил оценку «отлично». Все три дня Куйвашев провел на рабочем месте. В этом году в Свердловской области было не только традиционное очное, но и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Средняя явка по региону составила 95%. В ходе прямого включения онлайн-марафона «Ночь выборов-2024» Куйвашев заявил о перспективности этого формата. «В области у нас 3,2 миллиона избирателей, и почти 10% выбрали дистанционное электронное голосование. Мы понимаем, что за цифровым развитием будущее, сегодня во многих сферах применяется только „цифра“. Впоследствии многие общественные процессы будут происходить именно через „цифру“, я имею в виду решение муниципальных, районных, общеобластных вопросов. Поэтому мы за самые прогрессивные новшества», — сказал он. Политолог Алексей Швайгерт, комментируя URA.RU предварительные итоги успешной для свердловского губернатора президентской кампании, заявил, что у высокой явки сразу несколько причин. «В последний день голосования пришли протестно настроенные горожане, и мы сейчас действительно видим много молодежи на участках. Ну и часть избирателей — это традиционно те люди, которые привыкли из года в год голосовать по воскресеньям, сложилась уже привычка. Плюс, что называется, опоздавшие, которые все отложили на последний день. На Урале еще и погода шепчет, что называется», — отметил эксперт. Также он обратил внимание на эффективно примененные свердловским штабом технологии: это и приглашения на выборы, корпоративная мобилизация (сразу несколько предприятий отчитались о явке более чем 90%), тот же ДЭГ, викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию области. Повлияла также и геополитическая обстановка, считает Швайгерт. «Это действительно имеет влияние на избирателя. То, что мы находимся под давлением Запада, под санкциями и прочее. То есть тема сплочения вокруг флага сейчас действительно проявляется достаточно сильно. Важен и внутриполитический контур — это, конечно, отношение к специальной военной операции», — отметил политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву удалось выполнить главную задачу от Кремля на президентских выборах. По данным URA.RU, явка в регионе превысила 70%. Окончательные итоги избирком опубликует в ночь на 18 марта или позднее. По состоянию на 18 часов 17 марта, в регионе проголосовало 68,70% избирателей. «После закрытия участков итоговая цифра — больше 70», — поделился информированный собеседник. Участки закрылись в 20:00. Как уже сообщало агентство, еще в 15:00 был побит рекорд, который держался с 1996-го, когда итоговая явка на выборах главы государства составила 64%. Куйвашев с командой отрабатывают уже вторые президентские выборы — за кампанию в 2018 году глава региона получил оценку «отлично». Все три дня Куйвашев провел на рабочем месте. В этом году в Свердловской области было не только традиционное очное, но и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Средняя явка по региону составила 95%. В ходе прямого включения онлайн-марафона «Ночь выборов-2024» Куйвашев заявил о перспективности этого формата. «В области у нас 3,2 миллиона избирателей, и почти 10% выбрали дистанционное электронное голосование. Мы понимаем, что за цифровым развитием будущее, сегодня во многих сферах применяется только „цифра“. Впоследствии многие общественные процессы будут происходить именно через „цифру“, я имею в виду решение муниципальных, районных, общеобластных вопросов. Поэтому мы за самые прогрессивные новшества», — сказал он. Политолог Алексей Швайгерт, комментируя URA.RU предварительные итоги успешной для свердловского губернатора президентской кампании, заявил, что у высокой явки сразу несколько причин. «В последний день голосования пришли протестно настроенные горожане, и мы сейчас действительно видим много молодежи на участках. Ну и часть избирателей — это традиционно те люди, которые привыкли из года в год голосовать по воскресеньям, сложилась уже привычка. Плюс, что называется, опоздавшие, которые все отложили на последний день. На Урале еще и погода шепчет, что называется», — отметил эксперт. Также он обратил внимание на эффективно примененные свердловским штабом технологии: это и приглашения на выборы, корпоративная мобилизация (сразу несколько предприятий отчитались о явке более чем 90%), тот же ДЭГ, викторина «Опорный край», приуроченная к 90-летию области. Повлияла также и геополитическая обстановка, считает Швайгерт. «Это действительно имеет влияние на избирателя. То, что мы находимся под давлением Запада, под санкциями и прочее. То есть тема сплочения вокруг флага сейчас действительно проявляется достаточно сильно. Важен и внутриполитический контур — это, конечно, отношение к специальной военной операции», — отметил политолог.