СПОПАТ Сургута объявил аукцион о покупке автобусов за юани

18 марта 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

Сургутский СПОПАТ закупит 11 новых автобусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сургутское автотранспортное предприятие СПОПАТ планирует закупить в марте 11 автобусов большого класса на 11 миллионов юаней. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки». «Объект закупки — 11 автобусов большого класса на метане. Начальная цена договора — 10 840 000 юаней (около 140 миллионов рублей). Заявки принимаются до 26 марта», — сообщается в документах на сайте. Аукцион открытый и проводится в электронной форме. Срок исполнения договора установлен до декабря текущего года. Ранее URA.RU писало о том, что депутаты ХМАО попросили окружное правительство профинансировать Сургуту покупку пассажирских автобусов. Весной в городе планируют расширить маршрутную сеть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сургутское автотранспортное предприятие СПОПАТ планирует закупить в марте 11 автобусов большого класса на 11 миллионов юаней. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки». «Объект закупки — 11 автобусов большого класса на метане. Начальная цена договора — 10 840 000 юаней (около 140 миллионов рублей). Заявки принимаются до 26 марта», — сообщается в документах на сайте. Аукцион открытый и проводится в электронной форме. Срок исполнения договора установлен до декабря текущего года. Ранее URA.RU писало о том, что депутаты ХМАО попросили окружное правительство профинансировать Сургуту покупку пассажирских автобусов. Весной в городе планируют расширить маршрутную сеть.