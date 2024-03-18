СПОПАТ Сургута объявил аукцион о покупке автобусов за юани

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, салон, автобус, пассажирский автобус
Сургутский СПОПАТ закупит 11 новых автобусов Фото:

Сургутское автотранспортное предприятие СПОПАТ планирует закупить в марте 11 автобусов большого класса на 11 миллионов юаней. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки».

«Объект закупки — 11 автобусов большого класса на метане. Начальная цена договора — 10 840 000 юаней (около 140 миллионов рублей). Заявки принимаются до 26 марта», — сообщается в документах на сайте. Аукцион открытый и проводится в электронной форме. Срок исполнения договора установлен до декабря текущего года.

Ранее URA.RU писало о том, что депутаты ХМАО попросили окружное правительство профинансировать Сургуту покупку пассажирских автобусов. Весной в городе планируют расширить маршрутную сеть.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутское автотранспортное предприятие СПОПАТ планирует закупить в марте 11 автобусов большого класса на 11 миллионов юаней. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки». «Объект закупки — 11 автобусов большого класса на метане. Начальная цена договора — 10 840 000 юаней (около 140 миллионов рублей). Заявки принимаются до 26 марта», — сообщается в документах на сайте. Аукцион открытый и проводится в электронной форме. Срок исполнения договора установлен до декабря текущего года. Ранее URA.RU писало о том, что депутаты ХМАО попросили окружное правительство профинансировать Сургуту покупку пассажирских автобусов. Весной в городе планируют расширить маршрутную сеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...