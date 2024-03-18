СПОПАТ Сургута объявил аукцион о покупке автобусов за юани

Сургутское автотранспортное предприятие СПОПАТ планирует закупить в марте 11 автобусов большого класса на 11 миллионов юаней. Соответствующий аукцион размещен на портале «Госзакупки».
«Объект закупки — 11 автобусов большого класса на метане. Начальная цена договора — 10 840 000 юаней (около 140 миллионов рублей). Заявки принимаются до 26 марта», — сообщается в документах на сайте. Аукцион открытый и проводится в электронной форме. Срок исполнения договора установлен до декабря текущего года.
Ранее URA.RU писало о том, что депутаты ХМАО попросили окружное правительство профинансировать Сургуту покупку пассажирских автобусов. Весной в городе планируют расширить маршрутную сеть.
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