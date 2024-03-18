Происшествия У жителя Екатеринбурга забрали коттедж за долги в 15 млн рублей 19 марта 2024 в 10:33 Размер текста - 17 + Коттедж продадут на торгах, а деньги пойдут на погашение долгов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судебные приставы арестовали земельный участок и коттедж екатеринбуржца за долги перед банком в 15 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области. «На исполнении в Ленинском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено сводное исполнительное производство в отношении екатеринбуржца. Налоги, долги перед кредитной организацией и юридическим лицом. — задолженность гражданина превысила 15 млн рублей», — сказано в сообщении. Приставы отметили, что коттедж и земельный участок в Сысертском районе не являются единственным жильем должника. Арестованное будет передано на реализацию в территориальное управление Росимущества, а деньги с продаж пойдут на погашение долгов. Похожая ситуация произошла в начале марта, когда екатеринбуржец лишился автомобиля за 3,5 млн рублей из-за долга в 400 тысяч рублей. Владелец машины обвинял приставов в беспределе и неисполнении решения суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Судебные приставы арестовали земельный участок и коттедж екатеринбуржца за долги перед банком в 15 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области. «На исполнении в Ленинском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено сводное исполнительное производство в отношении екатеринбуржца. Налоги, долги перед кредитной организацией и юридическим лицом. — задолженность гражданина превысила 15 млн рублей», — сказано в сообщении. Приставы отметили, что коттедж и земельный участок в Сысертском районе не являются единственным жильем должника. Арестованное будет передано на реализацию в территориальное управление Росимущества, а деньги с продаж пойдут на погашение долгов. Похожая ситуация произошла в начале марта, когда екатеринбуржец лишился автомобиля за 3,5 млн рублей из-за долга в 400 тысяч рублей. Владелец машины обвинял приставов в беспределе и неисполнении решения суда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям