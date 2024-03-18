У жителя Екатеринбурга забрали коттедж за долги в 15 млн рублей

Судебные приставы арестовали земельный участок и коттедж екатеринбуржца за долги перед банком в 15 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.
«На исполнении в Ленинском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено сводное исполнительное производство в отношении екатеринбуржца. Налоги, долги перед кредитной организацией и юридическим лицом. — задолженность гражданина превысила 15 млн рублей», — сказано в сообщении.
Приставы отметили, что коттедж и земельный участок в Сысертском районе не являются единственным жильем должника. Арестованное будет передано на реализацию в территориальное управление Росимущества, а деньги с продаж пойдут на погашение долгов.
Похожая ситуация произошла в начале марта, когда екатеринбуржец лишился автомобиля за 3,5 млн рублей из-за долга в 400 тысяч рублей. Владелец машины обвинял приставов в беспределе и неисполнении решения суда.
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