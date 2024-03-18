18 марта 2024

У жителя Екатеринбурга забрали коттедж за долги в 15 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом
Коттедж продадут на торгах, а деньги пойдут на погашение долгов Фото:

Судебные приставы арестовали земельный участок и коттедж екатеринбуржца за долги перед банком в 15 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области.

«На исполнении в Ленинском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено сводное исполнительное производство в отношении екатеринбуржца. Налоги, долги перед кредитной организацией и юридическим лицом. — задолженность гражданина превысила 15 млн рублей», — сказано в сообщении.

Приставы отметили, что коттедж и земельный участок в Сысертском районе не являются единственным жильем должника. Арестованное будет передано на реализацию в территориальное управление Росимущества, а деньги с продаж пойдут на погашение долгов.

Похожая ситуация произошла в начале марта, когда екатеринбуржец лишился автомобиля за 3,5 млн рублей из-за долга в 400 тысяч рублей. Владелец машины обвинял приставов в беспределе и неисполнении решения суда.

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Судебные приставы арестовали земельный участок и коттедж екатеринбуржца за долги перед банком в 15 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области. «На исполнении в Ленинском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено сводное исполнительное производство в отношении екатеринбуржца. Налоги, долги перед кредитной организацией и юридическим лицом. — задолженность гражданина превысила 15 млн рублей», — сказано в сообщении. Приставы отметили, что коттедж и земельный участок в Сысертском районе не являются единственным жильем должника. Арестованное будет передано на реализацию в территориальное управление Росимущества, а деньги с продаж пойдут на погашение долгов. Похожая ситуация произошла в начале марта, когда екатеринбуржец лишился автомобиля за 3,5 млн рублей из-за долга в 400 тысяч рублей. Владелец машины обвинял приставов в беспределе и неисполнении решения суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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