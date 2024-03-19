Челябинских пчел промаркируют

Пчел будут маркировать семьями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области промаркируют пчел. Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, учитывать будут семьями.

«Одно из значимых и обязательных дел, которое предстоит реализовать в пчеловодстве в 2024 и 2025 годах, — маркировка пчел. Учитывать будут целыми пчелосемьями, а уникальный номер наносить на улей. Учет и маркировка животных начались 1 марта», — рассказали в минсельхозе.

Пчелы вошли в перечень животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию. Учитывать насекомых будут в компоненте «Хорриот» ветеринарной информсистемы «ВетИС». Также данные будут присутствовать в других компонентах, например, отвечающих за учет лабораторных исследований, оформление ветеринарных документов на пчел, пчелосемьи, пчелопродукты и мед.

Пчеловодам региона рассказали в минсельхозе, как искать пасеки для сбора меда. Теперь это можно сделать в платном приложении. Как пояснил руководитель группы разработчиков Южно-Уральского госуниверситета Николай Ушаков, сервис поможет находить места сбора. В идеальном случае это будет происходить на основе заявки пчеловода, где он будет указывать требования или пожелания к месту размещения. В ответ фермер получит координаты участка, информацию о предполагаемых обработках посевов химикатами, расчет времени стоянки пасеки, объема сбора меда.

Тестирование цифрового продукта начнут с Верхнеуральского района. Разработка поможет уберечь пчелиные семьи от мора. В настоящее время насекомые гибнут, если собирают пыльцу с полей, обработанных пестицидами.

Начальник управления ветеринарии минсельхоза Сергей Тузов указал, что в области зарегистрировано 16,7 тысячи пчелосемей. Сбор меда ведется на 385 пасеках. В 2023 году региональные пасечники собрали 190 тонн меда. При этом в целом по России собрано 65 тысячи тонн.