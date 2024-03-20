В России появится единое удостоверение многодетных семей

Минтруд: реестр многодетных семей начнет функционировать в России с 1 июля
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Городская администрация, мэрия. Челябинск, семья, мать, дети, многодетная мать
Реестр многодетных семей начнет работать в России с июля 2024 года Фото:

Реестр многодетных семей начнет функционировать в России с 1 июля. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

«Начиная с 1 июля 2024 года, у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране», — сказал он в Госдуме, передает ТАСС. Предполагается, что это нововведение позволит упростить процедуру взаимоотношений, взаимодействия со всеми органами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей и мерах поддержки для них. Путин подчеркнул, что многодетные семьи должны стать нормой в России, и объявил 2024 год годом семьи. Отныне родители с тремя и более детьми будут в стране носить статус многодетных. О том, что будет со льготами для семей с двумя детьми после указа Путина, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Отмечается, что многодетным семьям теперь не нужно подавать заявление на получение льготы по имущественным налогам.

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Реестр многодетных семей начнет функционировать в России с 1 июля. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков. «Начиная с 1 июля 2024 года, у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране», — сказал он в Госдуме, передает ТАСС. Предполагается, что это нововведение позволит упростить процедуру взаимоотношений, взаимодействия со всеми органами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей и мерах поддержки для них. Путин подчеркнул, что многодетные семьи должны стать нормой в России, и объявил 2024 год годом семьи. Отныне родители с тремя и более детьми будут в стране носить статус многодетных. О том, что будет со льготами для семей с двумя детьми после указа Путина, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Отмечается, что многодетным семьям теперь не нужно подавать заявление на получение льготы по имущественным налогам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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