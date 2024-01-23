Что будет с льготами для семей с двумя детьми после указа Путина

Депутат Бессараб: льготы для семей с двумя детьми на Крайнем Севере сохранят
© Служба новостей «URA.RU»
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Семьи с двумя детьми не останутся без поддержки государства, сказала Светлана Бессараб Фото:

Семьи с двумя детьми, считающиеся на Крайнем Севере многодетными, после указа президента сохранят все льготы. Об этом заявила в беседе с корреспондентом URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такое преимущество предоставляется родителям, которые проработали в этой местности не менее 12 лет.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране закрепили федеральный статус многодетных семей и меры поддержки для них. Ранее был только региональный статус. Семья теперь будет считаться многодетной, если у нее есть от трех и более детей. Статус устанавливается бессрочно. Но пользоваться мерами поддержки семья сможет только до достижения старшим ребенком 18-летнего возраста либо 23 лет, если он учится очно в высшем учебном заведении.

«Льготы, распространяемые, к примеру, на матерей, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста двоих детей в районах Крайнего Севера и местностях, которые приравнены к ним, сохранятся. Есть еще ряд социальных гарантий, характерных для этих регионов, во многом равных, как для многодетных. Они тоже останутся», — сказала Светлана Бессараб.

Как сообщила заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, будет создан единый реестр многодетных семей. В нем будут учтены все граждане, которые имеют право на поддержку от государства. Также она ранее выступила за то, чтобы в России появился новый праздник, посвященный многодетным семьям.

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Семьи с двумя детьми, считающиеся на Крайнем Севере многодетными, после указа президента сохранят все льготы. Об этом заявила в беседе с корреспондентом URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такое преимущество предоставляется родителям, которые проработали в этой местности не менее 12 лет. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в стране закрепили федеральный статус многодетных семей и меры поддержки для них. Ранее был только региональный статус. Семья теперь будет считаться многодетной, если у нее есть от трех и более детей. Статус устанавливается бессрочно. Но пользоваться мерами поддержки семья сможет только до достижения старшим ребенком 18-летнего возраста либо 23 лет, если он учится очно в высшем учебном заведении. «Льготы, распространяемые, к примеру, на матерей, родивших и воспитавших до восьмилетнего возраста двоих детей в районах Крайнего Севера и местностях, которые приравнены к ним, сохранятся. Есть еще ряд социальных гарантий, характерных для этих регионов, во многом равных, как для многодетных. Они тоже останутся», — сказала Светлана Бессараб. Как сообщила заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, будет создан единый реестр многодетных семей. В нем будут учтены все граждане, которые имеют право на поддержку от государства. Также она ранее выступила за то, чтобы в России появился новый праздник, посвященный многодетным семьям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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