Роспотребнадзор зафиксировал снижение загрязнения воздуха в челябинских городах

20 марта 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Число проб с превышением ПДК в 2023 году снизилось почти вдвое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление Роспотребнадзора доложило о снижении числа случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе челябинских городов по итогам 2023 года. Такая информация содержится в соответствующем докладе ведомства, сообщили 20 марта в пресс-службе минэкологии региона. «Процент зафиксированных превышений ПДК загрязняющих веществ в отобранных пробах в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизился почти в два раза и составил 1,33% от общего количества (в 2022 году — 2, 47%, в 2021 — 3,3%). Отмечается снижение доли проб с превышениями ПДК по диоксиду азота — в 4,5 раза, бензолу — в семь раз, нафталину — в восемь раз, по толуолу, ксилолу и формальдегиду — в три раза, по стиролу и этилбензолу — в два раза по сравнению с 2022 годом. В 2023 году не фиксировались превышения по фтороводороду и тяжелым металлам — железу, никелю, хрому, оксидам цинка и кобальта», — сообщили в пресс-службе минэкологии. Исследования атмосферного воздуха проводились на территориях 12 городов — Челябинска, Магнитогорска, Южноуральска, Карабаша, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Златоуста, Катав-Ивановска, Кусы, Сатки, Коркино, а также Варненского и Увельского районов. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксированы в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Южноуральске. Чаще всего показатели росли в зонах влияния выбросов автомагистралей, а также в зонах влияния выбросов промышленных предприятий. При общем снижении числа проб с превышениями ПДК загрязняющих веществ, увеличилось число проб с превышениями ПДК по оксиду углерода, взвешенным веществам, диоксиду серы и сероводороду. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление Роспотребнадзора доложило о снижении числа случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе челябинских городов по итогам 2023 года. Такая информация содержится в соответствующем докладе ведомства, сообщили 20 марта в пресс-службе минэкологии региона. «Процент зафиксированных превышений ПДК загрязняющих веществ в отобранных пробах в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизился почти в два раза и составил 1,33% от общего количества (в 2022 году — 2, 47%, в 2021 — 3,3%). Отмечается снижение доли проб с превышениями ПДК по диоксиду азота — в 4,5 раза, бензолу — в семь раз, нафталину — в восемь раз, по толуолу, ксилолу и формальдегиду — в три раза, по стиролу и этилбензолу — в два раза по сравнению с 2022 годом. В 2023 году не фиксировались превышения по фтороводороду и тяжелым металлам — железу, никелю, хрому, оксидам цинка и кобальта», — сообщили в пресс-службе минэкологии. Исследования атмосферного воздуха проводились на территориях 12 городов — Челябинска, Магнитогорска, Южноуральска, Карабаша, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Златоуста, Катав-Ивановска, Кусы, Сатки, Коркино, а также Варненского и Увельского районов. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксированы в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Южноуральске. Чаще всего показатели росли в зонах влияния выбросов автомагистралей, а также в зонах влияния выбросов промышленных предприятий. При общем снижении числа проб с превышениями ПДК загрязняющих веществ, увеличилось число проб с превышениями ПДК по оксиду углерода, взвешенным веществам, диоксиду серы и сероводороду.