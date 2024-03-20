Роспотребнадзор зафиксировал снижение загрязнения воздуха в челябинских городах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог. Нму. Неблагоприятные метеорологические условия. Челябинск, дым, воздух, смог, атмосфера, выбросы, неблагоприятные метеоусловия, нму, челябинск, экология, виды челябинска
Число проб с превышением ПДК в 2023 году снизилось почти вдвое Фото:

Управление Роспотребнадзора доложило о снижении числа случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе челябинских городов по итогам 2023 года. Такая информация содержится в соответствующем докладе ведомства, сообщили 20 марта в пресс-службе минэкологии региона.

«Процент зафиксированных превышений ПДК загрязняющих веществ в отобранных пробах в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизился почти в два раза и составил 1,33% от общего количества (в 2022 году — 2, 47%, в 2021 — 3,3%). Отмечается снижение доли проб с превышениями ПДК по диоксиду азота — в 4,5 раза, бензолу — в семь раз, нафталину — в восемь раз, по толуолу, ксилолу и формальдегиду — в три раза, по стиролу и этилбензолу — в два раза по сравнению с 2022 годом. В 2023 году не фиксировались превышения по фтороводороду и тяжелым металлам — железу, никелю, хрому, оксидам цинка и кобальта», — сообщили в пресс-службе минэкологии.

Исследования атмосферного воздуха проводились на территориях 12 городов — Челябинска, Магнитогорска, Южноуральска, Карабаша, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Златоуста, Катав-Ивановска, Кусы, Сатки, Коркино, а также Варненского и Увельского районов. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксированы в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Южноуральске. Чаще всего показатели росли в зонах влияния выбросов автомагистралей, а также в зонах влияния выбросов промышленных предприятий. При общем снижении числа проб с превышениями ПДК загрязняющих веществ, увеличилось число проб с превышениями ПДК по оксиду углерода, взвешенным веществам, диоксиду серы и сероводороду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление Роспотребнадзора доложило о снижении числа случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе челябинских городов по итогам 2023 года. Такая информация содержится в соответствующем докладе ведомства, сообщили 20 марта в пресс-службе минэкологии региона. «Процент зафиксированных превышений ПДК загрязняющих веществ в отобранных пробах в 2023 году по сравнению с 2022 годом снизился почти в два раза и составил 1,33% от общего количества (в 2022 году — 2, 47%, в 2021 — 3,3%). Отмечается снижение доли проб с превышениями ПДК по диоксиду азота — в 4,5 раза, бензолу — в семь раз, нафталину — в восемь раз, по толуолу, ксилолу и формальдегиду — в три раза, по стиролу и этилбензолу — в два раза по сравнению с 2022 годом. В 2023 году не фиксировались превышения по фтороводороду и тяжелым металлам — железу, никелю, хрому, оксидам цинка и кобальта», — сообщили в пресс-службе минэкологии. Исследования атмосферного воздуха проводились на территориях 12 городов — Челябинска, Магнитогорска, Южноуральска, Карабаша, Миасса, Чебаркуля, Троицка, Златоуста, Катав-Ивановска, Кусы, Сатки, Коркино, а также Варненского и Увельского районов. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксированы в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Южноуральске. Чаще всего показатели росли в зонах влияния выбросов автомагистралей, а также в зонах влияния выбросов промышленных предприятий. При общем снижении числа проб с превышениями ПДК загрязняющих веществ, увеличилось число проб с превышениями ПДК по оксиду углерода, взвешенным веществам, диоксиду серы и сероводороду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...