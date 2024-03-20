20 марта 2024

Работать вахтовым методом готовы только 5% жителей Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, работа, безработные
90% соискателей из Челябинской области хотели бы выйти на полный день в офис Фото:

Вахтовый метод рассматривают лишь 5% жителей Челябинской области, предпочитая ему полный рабочий день в офисе. Таковы итоги исследования, которое провела российская платформа онлайн-рекрутинга.

«В основном (90%) соискатели из Челябинской области хотели бы выйти на полный день в офис, 23% предпочитают удаленный формат, 21% — гибкий график, 19% рассмотрели бы вариант со сменным графиком и только 5% — вахтовый метод», — рассказывают в пресс-службе HeadHunter Урал.

Аналитики подчеркивают: в резюме одновременно могли быть указаны разные форматы работы. В феврале 2024 года жители региона разместили более 81 тысячи резюме. Это на 12% больше, чем в феврале 2023 года, причем почти треть соискателей находятся в активном поиске. При этом медиана ожидаемой зарплаты среди соискателей продолжает расти. Сейчас она составляет 50 тысяч рублей.

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Вахтовый метод рассматривают лишь 5% жителей Челябинской области, предпочитая ему полный рабочий день в офисе. Таковы итоги исследования, которое провела российская платформа онлайн-рекрутинга. «В основном (90%) соискатели из Челябинской области хотели бы выйти на полный день в офис, 23% предпочитают удаленный формат, 21% — гибкий график, 19% рассмотрели бы вариант со сменным графиком и только 5% — вахтовый метод», — рассказывают в пресс-службе HeadHunter Урал. Аналитики подчеркивают: в резюме одновременно могли быть указаны разные форматы работы. В феврале 2024 года жители региона разместили более 81 тысячи резюме. Это на 12% больше, чем в феврале 2023 года, причем почти треть соискателей находятся в активном поиске. При этом медиана ожидаемой зарплаты среди соискателей продолжает расти. Сейчас она составляет 50 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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