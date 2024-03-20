Работать вахтовым методом готовы только 5% жителей Челябинской области

21 марта 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

90% соискателей из Челябинской области хотели бы выйти на полный день в офис Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вахтовый метод рассматривают лишь 5% жителей Челябинской области, предпочитая ему полный рабочий день в офисе. Таковы итоги исследования, которое провела российская платформа онлайн-рекрутинга. «В основном (90%) соискатели из Челябинской области хотели бы выйти на полный день в офис, 23% предпочитают удаленный формат, 21% — гибкий график, 19% рассмотрели бы вариант со сменным графиком и только 5% — вахтовый метод», — рассказывают в пресс-службе HeadHunter Урал. Аналитики подчеркивают: в резюме одновременно могли быть указаны разные форматы работы. В феврале 2024 года жители региона разместили более 81 тысячи резюме. Это на 12% больше, чем в феврале 2023 года, причем почти треть соискателей находятся в активном поиске. При этом медиана ожидаемой зарплаты среди соискателей продолжает расти. Сейчас она составляет 50 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вахтовый метод рассматривают лишь 5% жителей Челябинской области, предпочитая ему полный рабочий день в офисе. Таковы итоги исследования, которое провела российская платформа онлайн-рекрутинга. «В основном (90%) соискатели из Челябинской области хотели бы выйти на полный день в офис, 23% предпочитают удаленный формат, 21% — гибкий график, 19% рассмотрели бы вариант со сменным графиком и только 5% — вахтовый метод», — рассказывают в пресс-службе HeadHunter Урал. Аналитики подчеркивают: в резюме одновременно могли быть указаны разные форматы работы. В феврале 2024 года жители региона разместили более 81 тысячи резюме. Это на 12% больше, чем в феврале 2023 года, причем почти треть соискателей находятся в активном поиске. При этом медиана ожидаемой зарплаты среди соискателей продолжает расти. Сейчас она составляет 50 тысяч рублей.