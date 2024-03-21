В мире Европа В Кремле рассказали, как Россия отреагирует на изъятие активов за рубежом Песков: Россия задействует все судебные инструменты в ответ на заморозку активов 21 марта 2024 в 15:15 Размер текста - 17 + Россия ответит западным странам в соответствии со своими интересами, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия задействует все возможные судебные механизмы, отвечая западным странам на заморозку и изъятие зарубежных активов страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы задействуем все возможные судебные механизмы, которые доступны сейчас. И, конечно же, на основе взаимности, в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, будем выбирать другие методы воздействия», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что 21—22 марта Евросоюз примет окончательное решение по вопросу изъятия российских активов, чтобы отправить их в виде помощи Украине. Страны ЕС согласовали механизм отправки 50 млрд евро Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия задействует все возможные судебные механизмы, отвечая западным странам на заморозку и изъятие зарубежных активов страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы задействуем все возможные судебные механизмы, которые доступны сейчас. И, конечно же, на основе взаимности, в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, будем выбирать другие методы воздействия», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что 21—22 марта Евросоюз примет окончательное решение по вопросу изъятия российских активов, чтобы отправить их в виде помощи Украине. Страны ЕС согласовали механизм отправки 50 млрд евро Киеву. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям