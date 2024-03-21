В Кремле рассказали, как Россия отреагирует на изъятие активов за рубежом

Песков: Россия задействует все судебные инструменты в ответ на заморозку активов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, топ
Россия ответит западным странам в соответствии со своими интересами, заявил Песков Фото:
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Россия задействует все возможные судебные механизмы, отвечая западным странам на заморозку и изъятие зарубежных активов страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы задействуем все возможные судебные механизмы, которые доступны сейчас. И, конечно же, на основе взаимности, в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, будем выбирать другие методы воздействия», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось, что 21—22 марта Евросоюз примет окончательное решение по вопросу изъятия российских активов, чтобы отправить их в виде помощи Украине. Страны ЕС согласовали механизм отправки 50 млрд евро Киеву.

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Россия задействует все возможные судебные механизмы, отвечая западным странам на заморозку и изъятие зарубежных активов страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы задействуем все возможные судебные механизмы, которые доступны сейчас. И, конечно же, на основе взаимности, в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, будем выбирать другие методы воздействия», — заявил Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось, что 21—22 марта Евросоюз примет окончательное решение по вопросу изъятия российских активов, чтобы отправить их в виде помощи Украине. Страны ЕС согласовали механизм отправки 50 млрд евро Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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