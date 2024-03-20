Экономика Недвижимость В ХМАО продают хостел для вахтовиков. Фото 21 марта 2024 в 18:12 Размер текста - 17 + Хостел на 100 мест в Нижневартовске продают за 30 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) продают хостел на 100 мест для вахтовиков, которые приезжают работать в город. Владелец продает гостиничный комплекс за 30 миллионов рублей, но готов торговаться. «Продаю успешный бизнес — хостел для вахтовиков из-за переезда в другой регион. Цена за три жилых корпуса на 100 мест — 30 миллионов рублей, но с реальным покупателем готов обсудить цену», — сообщил агентству продавец. Хостел продается вместе с мебелью, техникой и инвентарем. Владелец готов передать покупателю рабочий бизнес вместе с с налаженной деятельностью, нанятым персоналом, сформированной базой клиентов. Обещает консультировать нового хозяина гостиницы в любое время. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) семиэтажку с магазином и хостелом. Продавец просит за здание 180 миллионов рублей. Хостел «Вахтовик» в Нижневартовске сайт «Авито» Фото: Спальная комната в хостеле сайт «Авито» Фото: Кухня в хостеле «Вахтовик» сайт «Авито» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нижневартовске (ХМАО) продают хостел на 100 мест для вахтовиков, которые приезжают работать в город. Владелец продает гостиничный комплекс за 30 миллионов рублей, но готов торговаться. «Продаю успешный бизнес — хостел для вахтовиков из-за переезда в другой регион. Цена за три жилых корпуса на 100 мест — 30 миллионов рублей, но с реальным покупателем готов обсудить цену», — сообщил агентству продавец. Хостел продается вместе с мебелью, техникой и инвентарем. Владелец готов передать покупателю рабочий бизнес вместе с с налаженной деятельностью, нанятым персоналом, сформированной базой клиентов. Обещает консультировать нового хозяина гостиницы в любое время. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) семиэтажку с магазином и хостелом. Продавец просит за здание 180 миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям