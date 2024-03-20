В Нижневартовске (ХМАО) продают хостел на 100 мест для вахтовиков, которые приезжают работать в город. Владелец продает гостиничный комплекс за 30 миллионов рублей, но готов торговаться.
«Продаю успешный бизнес — хостел для вахтовиков из-за переезда в другой регион. Цена за три жилых корпуса на 100 мест — 30 миллионов рублей, но с реальным покупателем готов обсудить цену», — сообщил агентству продавец.
Хостел продается вместе с мебелью, техникой и инвентарем. Владелец готов передать покупателю рабочий бизнес вместе с с налаженной деятельностью, нанятым персоналом, сформированной базой клиентов. Обещает консультировать нового хозяина гостиницы в любое время.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) семиэтажку с магазином и хостелом. Продавец просит за здание 180 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.