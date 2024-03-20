20 марта 2024

В ХМАО продают хостел для вахтовиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хостел на 100 мест в Нижневартовске продают за 30 млн рублей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) продают хостел на 100 мест для вахтовиков, которые приезжают работать в город. Владелец продает гостиничный комплекс за 30 миллионов рублей, но готов торговаться.

«Продаю успешный бизнес — хостел для вахтовиков из-за переезда в другой регион. Цена за три жилых корпуса на 100 мест — 30 миллионов рублей, но с реальным покупателем готов обсудить цену», — сообщил агентству продавец.

Хостел продается вместе с мебелью, техникой и инвентарем. Владелец готов передать покупателю рабочий бизнес вместе с с налаженной деятельностью, нанятым персоналом, сформированной базой клиентов. Обещает консультировать нового хозяина гостиницы в любое время.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) семиэтажку с магазином и хостелом. Продавец просит за здание 180 миллионов рублей.

Хостел «Вахтовик» в Нижневартовске
Хостел «Вахтовик» в Нижневартовске
Фото:
Спальная комната в хостеле
Спальная комната в хостеле
Фото:
Кухня в хостеле «Вахтовик»
Кухня в хостеле «Вахтовик»
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) продают хостел на 100 мест для вахтовиков, которые приезжают работать в город. Владелец продает гостиничный комплекс за 30 миллионов рублей, но готов торговаться. «Продаю успешный бизнес — хостел для вахтовиков из-за переезда в другой регион. Цена за три жилых корпуса на 100 мест — 30 миллионов рублей, но с реальным покупателем готов обсудить цену», — сообщил агентству продавец. Хостел продается вместе с мебелью, техникой и инвентарем. Владелец готов передать покупателю рабочий бизнес вместе с с налаженной деятельностью, нанятым персоналом, сформированной базой клиентов. Обещает консультировать нового хозяина гостиницы в любое время. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) семиэтажку с магазином и хостелом. Продавец просит за здание 180 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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